Desde muy tempranas horas de la mañana de este viernes 24 de octubre, usuarios han venido reportando en redes sociales fallas en la billetera digital Nequi y en la aplicación de Bancolombia. Ciudadanos han asegurado en decenas de comentarios que no han podido realizar operaciones.

En ese sentido, Bancolombia confirmó que sus usuarios podrán utilizar a partir de este momento de manera normal sus corresponsales bancarios como sucursales físicas.

También señaló que los usuarios de este banco podrán pagar sin ningún inconveniente a través de sus tarjetas débito y crédito.

Sin embargo, fueron claros en decir que sus cajeros y canales digitales no se encuentran de momento disponibles.

“Hacemos todo lo posible para restablecer el servicio”, indicó Bancolombia en un comunicado.

