El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, anunció mediante la resolución 40488 del 14 de octubre de 2025 los nuevos precios de la gasolina y el diésel en el país, que regirán a partir de este viernes 24 de octubre.

De igual manera, el comunicado especifica que el artículo 1 de la Ley 26 de 1989 dispone que “el Gobierno podrá determinar horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo".

En ese sentido, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) publicó un listado con los nuevos precios del combustible en las 13 principales ciudades del país.

En el caso de Barranquilla, el precio de la gasolina será de $16.038 y el del ACPM, $10.661.

La ciudad con el precio más alto es Villavicencio, ya que a partir de este viernes la gasolina costará $16.493 y el diésel $11.176, seguidamente Bogotá con un precio en la gasolina de $16.393 y del ACPM en $11.076.

Asimismo, la Creg señala que la ciudad con el precio más bajo en la gasolina es Pasto ($14.150) y respecto al diésel Cúcuta, cuyo valor quedó establecido en $8.832, por ser ciudades fronterizas, tal como está estipulado en la resolución emitida este viernes.

“Creación de las condiciones necesarias para el desarrollo económico de las Zonas de Frontera, especialmente mediante la adopción de regímenes especiales en materia de transporte, legislación tributaria, inversión extranjera, laboral y de seguridad social, comercial y aduanera”, enfatizó el Ministerio de Minas y Energía, mencionando que la Ley 191 de 1995 establece que la acción del Estado en las zonas de frontera deberá orientarse “prioritariamente” a la consecución de este objetivo, entre otros.