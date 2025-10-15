Las plantas térmicas en Colombia continúan sus operaciones con total normalidad tras la falla eléctrica que se presentó en la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec).

De acuerdo con uno de los líderes del sector energético quien habló para EL HERALDO, explicó que lo que se está realizando en este momento es tomar gas del tubo de transporte, y aseguró que Ecopetrol seguirá soportando la entrega de gas.

“Por el momento las plantas siguen operando hasta al momento con total normalidad”, señaló esta fuente.

Hay que recordar que en un comunicado de Spec, se reveló que las operaciones de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU), operada por la firma noruega Höegh LNG, se reiniciaron a la medianoche del 15 de octubre, tal como estaba previsto en el cronograma oficial.

Acto seguido, indicaron que el sistema eléctrico interno de la terminal activó sus mecanismos automáticos de protección contra sobrecargas, lo que ocasionó la suspensión temporal de la operación.