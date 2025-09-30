La tasa de desempleo en Colombia permanece en un solo dígito. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este indicador para el mes de agosto fue de 8,6 %.

Según la entidad, esto representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior cuando estuvo en 9,7 %.

Mediante los resultados del mercado laboral para el mes de agosto de 2025, el ente reveló que unas 393 mil personas más encontraron empleo si lo comparamos con agosto de 2024. Esto quiere decir que en Colombia, para el octavo mes del año en curso había 23,8 millones de personas con empleo.

Aunque se ha presentado un notorio aumento en las personas que consiguieron empleo, el Dane recalcó que en donde más se ha visto tendencia alcista de empleabilidad es en obreros y empleados particulares, con un incremento de 425 mil personas en el mercado laboral.

En relación con la cifra de desempleados, en agosto, 265 mil personas salieron de esta condición frente a agosto de 2024. En la actualidad, hay 2,2 millones de personas sin empleo.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, confirmó que la tasa de desempleo en Colombia para las mujeres en agosto fue del 11,2 %. Esto es 4,5 puntos porcentuales mayor que la de los hombres, que en agosto del año en curso fue del 6,7 %.