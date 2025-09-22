Activos por Colombia, la inmobiliaria de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), realizará el próximo 22 de septiembre su primera subasta electrónica de inmuebles, un hecho histórico que marca el inicio de un modelo innovador en la comercialización de activos en el país.

En esta jornada estarán disponibles 11 propiedades entre lotes, bodegas, locales comerciales, apartamentos, casas y penthouses, una oferta diversa diseñada para atraer tanto a inversionistas como a ciudadanos interesados en nuevas oportunidades.

“Esta primera subasta electrónica es una demostración de nuestro compromiso con la innovación, la transparencia y la democratización del acceso al mercado inmobiliario. Queremos que más colombianos se beneficien de procesos competitivos, abiertos y confiables”, aseguró Abraham Katime Orcasita, CEO de Activos por Colombia.

Diego Chávez, director comercial de la SAE, resaltó la importancia de la inmobiliaria Activos por Colombia como un vehículo para acercar a los ciudadanos a nuevas oportunidades.

“Activos por Colombia desarrollará diferentes procesos, entre ellos la comercialización, arrendamiento y administración, que van a permitir que los usuarios tengan una cercanía mucho mayor con los inmuebles administrados por la SAE”, destacó Chávez.

La subasta se desarrollará a través de la nueva plataforma digital de Activos por Colombia, que permitirá a cualquier persona registrarse, manifestar su interés y participar en un proceso ágil, seguro y completamente transparente.

Con esta iniciativa, la compañía da inicio a un ciclo de comercialización masiva y eficiente que busca transformar los activos administrados por la SAE en verdaderas oportunidades de progreso y consolidarse como un actor clave en la modernización del mercado inmobiliario colombiano.