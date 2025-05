Lucas Ariza, director de Asoportuaria, manifestó que tras los bloqueos que se han llevado a cabo en la Sociedad Portuaria de Barranquilla producto de trabajadores de la Dian, “se está trabajando con limitaciones”.

Leer más: Empresa busca contratar a una persona para cuidar de un gato: pagan 320.000 pesos por hora

“Se está operando con algunas limitaciones, con un plan de choque que se articuló con la Policía, lo mismo que en la Zona Franca, pero efectivamente es una afectación por el bloqueo”, sostuvo Ariza.

En ese sentido, agregó que, desde la Dian, no han dejado de prestar el servicio.

“El llamado es que no hay que recurrir a estas vías de hecho que afectan a personas y a empresas que no tienen nada que ver con la situación que ellos tienen en estos momentos. Esto es una cadena, y cualquier eslabón de la cadena que no funcione, o que se vea interrumpido, se va a ver afectado el sistema”, señaló el director de Asoportuaria.

Lucas Ariza enfatizó que afortunadamente se ha contado con el apoyo de las autoridades, y por ende, se han podido llevar a cabo entradas y salidas de camiones. A su vez, señaló que la parte marítima no se ha visto afectada.

Ver también: Bancolombia anunció que uno de sus servicios tendrá un cierre definitivo este viernes 30 de mayo

Hay que señalar que hay cerca de 100 trabajadores de la Dian que actualmente están protestando en este corredor portuario.

El objetivo de la marcha de estos trabajadores es que están en contra de unos fallos judiciales que ordena el despido de 910 trabajadores provisionales de la entidad.