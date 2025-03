Debido a que no se acreditó que el propósito fuera la preservación de la empresa como unidad productiva y que siguiera generando empleos, la Superintendencia de Sociedades dio a conocer en la mañana de este miércoles 12 de marzo que negó la solicitud de venta de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. a la empresa de fertilizantes Nitrofert Asset Management S.A.S.

En el comunicado, el ente de control recordó que debido a que Monómeros se encuentra sometida al máximo grado de supervisión denominado “control”, “requiere autorización previa para realizar operaciones fuera del giro ordinario de sus negocios, constituir garantías o enajenar bienes”.

Así las cosas, la Supersociedades negó la solicitud argumentando que no se pudo acreditar que el objetivo sea la preservación de la compañía colombo-venezolana, “sino más bien había un interés de venta de activos indeterminados”.

El segundo motivo por el cual rechazó la venta fue que la información presentada a la SuperSociedades no era clara, ni suficiente y tampoco precisa. Además, no contenía remuneración, establecía giros no determinados a su accionista principal, que no era parte del contrato, y tampoco evidenciaba un beneficio para Monómeros.

Al respecto, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, explicó que “el propósito de nuestra supervisión es la preservación y recuperación de Monómeros como unidad productiva y fuente generadora de empleo, tal y como lo establece la ley y la jurisprudencia constitucional. Todas nuestras acciones y decisiones se profieren con miras a la protección de la empresa y del empleo, por su función social, con el propósito de salvaguardar el agro mediante el fortalecimiento de la compañía, su solvencia y su estabilidad”.

De acuerdo con el último argumento, la venta no se pudo llevar a cabo porque Nitrofert “es una sociedad recién constituida en octubre del año pasado, que no tiene su capital pagado”.

El ente de control explica los motivos por los que no autorizó la venta de los activos de Monómeros.

En su momento, EL HERALDO dialogó con el presidente del Grupo Empresarial Nitrofert, Jorge Pacheco, quien había manifestado que se estaban desarrollando unas estrategias conjuntas y una debida diligencia de estudios con el objetivo de analizar las posibilidades jurídicas, técnicas, productivas y financieras que permitiera realizar la compra de ciertos activos tangibles e intangibles de Monómeros.

Sobre el propósito de la compra, el cual fue cuestionado por Supersociedades, Pacheco le había dicho a este medio que el objetivo es perfeccionar un modelo de negocio y aclaró que la compra total de la petroquímica no está en el escenario, ni representa una prioridad.