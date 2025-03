Históricamente se ha dicho que la compañía Ecopetrol viene siendo “la joya de la corona de Colombia”, y no es para menos, ya que el 11 % del Presupuesto de la Nación depende de la generación de la petrolera en materia de tributos y dividendos.

No obstante, esta le aporta anualmente al país un promedio de $60 billones. ¿Es motivo de preocupación la caída de las utlidades de la empresa más importante del país? Sí, al menos esto ha sido la constante de analistas, gremios y expertos que ven en cada trimestre una enorme incertidumbre, y lo que es peor, un contraste de extremo a extremo de lo que dicen los expertos con lo que reitera la compañía desde su presidencia.

Mientras que sus utilidades caen y los expertos alertan lo que significa esto para el país, desde la misma estal petrolera se mantienen firmes en decir que Ecopetrol “tiene los mejores resultados en su historia”. En resumen, es una polémica intensiva en un momento de vital importancia para la compañía.

Los resultados

La compañía Ecopetrol reveló que su utilidad neta durante el 2024 llegó a $14,9 billones, lo que representó una caída de 21,9 % en relación con los $19,1 billones reportados durante el 2023.

Según la empresa, estas ganancias son el resultado del efecto compensado entre el desempeño operativo y comercial que generó $1,9 billones de mayor utilidad y los factores externos relacionados con precios de hidrocarburos, tipo de cambio e inflación, que impactaron los resultados en $6,1 billones.

De acuerdo con la estatal petrolera, durante el año pasado se registraron ingresos por $133,3 billones, un ebitda de $54,1 billones y un margen ebitda de 41 %. Por su parte, el indicador de deuda bruta/ebitda fue de 2.2 veces y el retorno sobre el capital empleado (ROACE) fue de 10,2 %.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, afirmó que la petrolera finalizó el 2024 con resultados operativos robustos que impulsaron los logros de toda la compañía de acuerdo con las metas establecidas a inicio de año.

“Presentamos un sólido plan financiero y de inversiones para 2025, el cual es el resultado de un proceso de planeación riguroso de todo el Grupo Ecopetrol, buscando generar valor sostenible para nuestros accionistas. Gracias a nuestro programa de eficiencias en ebitda, capex y capital de trabajo, logramos optimizaciones récord por $5,3 billones”, manifestó Roa.

Estos resultados, unidos a lo que dijo el presidente de la estatal petrolera, han generado inmensas polémicas debido a que existe una “desconexión” con la realidad de la compañía.

Frente a ello, el ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, señaló que estos resultados son malos, y que no son los mejores resultados de la compañía en su historia.

“Eso no es cierto, y es bueno aclararlo porque el primer paso para mejorar es reconocer el problema, y eso es lo que pasa, no se está reconociendo el problema de Ecopetrol, pero los datos matan relatos, y ellos son contundentes”, dijo Restrepo.

Añadió que entre el segundo trimestre de 2022 y el último de 2024, los ingresos de la compañía cayeron un 21 %. Además, señaló que la generación de caja bajó un 50 %, y sus utilidades se desplomaron en un 63 %. “De $10 billones en ese año 2022, a cerca de $3,8 billones en el último trimestre de 2024.

Cortesía Ricardo Roa Barragán es el actual presidente de Ecopetrol.

Lo que impactó

En diálogo con EL HERALDO, el director de la Fundación Xua Energy, Julio César Vera, manifestó que lo que más impactó en los resultados de Ecopetrol en el año 2024 está asociado al aumento de los costos fijos y el gasto financiero, el primero se incrementó en un 11 % y el segundo en un 50 % comparado con el año anterior.

Añadió que al revisar la caída del tercer trimestre contra el cuarto trimestre del año es revisar en detalle la caída de más de 20.000 barriles por día en la producción promedio del país, en la que el mayor impacto fue la caída de 12.000 barriles por día equivalente en la Cuenca del Permian en los Estados Unidos.

“Aquí es donde se debe ver en detalle a qué obedeció, si como lo dicen fue simplemente por el adelanto de inversiones que se hizo y se reflejó en mayor producción en el tercer trimestre de 2024, pero que generó la caída en el cuarto trimestre”, detalló el experto a este medio.

El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, fue crítico con respecto a la visión que tiene el Gobierno con respecto a la transición energética en el país, asegurando que esa visión equivocada se ve reflejada en los resultados de utilidad que arrojó Ecopetrol.

“Con esta visión tan equivocada y tergiversada que tiene el Gobierno de la transición energética, la principal víctima es Ecopetrol y somos todos los colombianos”, manifestó el dirigente de este gremio del sector de hidrocarburos.

También manifestó que este descenso significativo es consecuencia, según él, de políticas que han minado la exploración y producción de hidrocarburos, fundamentales para el desarrollo económico de las regiones, y de paso mencionó que el sector de hidrocarburos es esencial para la estabilidad fiscal del país, recordando que en 2022 aportó 68 billones de pesos al Estado, cifra que cayó a $49 billones en el último año.

Acto seguido, José Manuel Restrepo afirmó que “esto no puede ser mejor, cuando la misma compañía impide realizar exploración nueva de gas y petróleo”.

“No puede ser mejor si también le impide hacer exploración convencional en Colombia o Estados Unidos. Hoy Ecopetrol tiene un campo de exploración no convencional en Estados Unidos, y gracias a ese puede demostrar un único buen resultado, y es que la producción de petróleo está aumentando. Sin ese campo, estaría cayendo también la producción de petróleo. No puede ser mejor si se afecta al gobierno corporativo, y justamente el Gobierno nacional ha intervenido en este, como lo ha venido haciendo en varias decisiones recientes de una manera indebida. No puede ser mejor si hay problemas de reputación de la compañía, problemas de eficiencia operativa, problemas de eficiencia financiera, por eso el 8 de agosto de 2026 hay que entrar a Ecopetrol a realizar un proceso de reingeniería”, manifestó el ex ministro de Hacienda.

Los retos para 2025

Diferentes expertos consultados enumeraron varios retos y desafíos que debe afrontar la estatal petrolera, tanto en materia operativa como corporativa.

Julio César Vera sostuvo que la empresa debe ver cuáles optimizaciones puede realizar para reducir sustancialmente dichos rubros, trabajando con proveedores y revisión de costos operativos a todo nivel, viendo dónde reducir al máximo y revisando nuevas fuentes de financiación y los mecanismos de cobertura que hoy utilizan.

Agregó que en general se deben seguir revisando las oportunidades de aumento de producción en áreas como el recobro mejorado, las oportunidades aledañas a los campos existentes, las oportunidades exploratorias en áreas que Ecopetrol tiene e inclusive cómo acelerar algunos proyectos, en especial en el tema de gas, donde los déficits del país y de la empresa tienden a ser mayores.

“En este aspecto, si bien no va tener un efecto directo en producción y reservas este año, pero sí a mediano y largo plazo, es clave seguir rigurosamente desarrollando todos los pasos que permitan tener la producción de gas de Sirius en el mercado lo más pronto posible y no más allá del año 2030″, detalló Vera.

Aclaró que un aspecto clave en el año 2024 fue la reducción de gastos administrativos que contribuyó con una disminución del 17 % y que hizo menos gravoso el resultado del año, por lo cual la empresa debe seguir viendo posibles nuevas eficiencias al respecto, pero tanto en este caso, como en el de los costos fijos, sin llegar a sacrificar las necesidades de la operación.

Por su parte, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, sostuvo en diálogo con EL HERALDO que la exploración es clave para fortalecer un punto importante en la compañía y en Colombia, y es precisamente las reservas de petróleo y gas.

“Hay que ser dinámicos en las políticas de exploración, ya que en el 2024 solamente se logró un índice de éxito del 44 % en 16 proyectos perforados con 7 hallazgos positivos, incluyendo el del Piedemonte llanero”, detalló.

A su vez, el experto aconsejó que se realice por parte de Ecopetrol el negocio de fracking con los Estados Unidos, particularmente en el estado de Texas, y esto desde luego iría a mejorar los ingresos y la posición financiera de la compañía Ecopetrol en el transcurso de 2025.