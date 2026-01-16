Con Jannenson Sarmiento como única cara nueva, Junior se enfrentará al Independiente Santa Fe, este jueves, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a partir de las 7:30 p. m., en el partido de ida de la Superliga.

Sarmiento, que viene procedente del Unión Magdalena, tomará el lugar que dejó vacante José Enamorado con su partida al Gremio de Brasil.

El resto de la formación inicialista elegida por Alfredo Arias es la que se impuso en la reciente final de la Liga ante Deportes Tolima.

Kevin Pérez, el cartagenero que llega desde el cuadro pijao, estará en el banco de emergentes. Juan David Ríos y Jean Pestaña, otras de las caras nuevas, no pudieron estar entre las alternativas porque todavía no reciben el certificado de transferencia.

Luis Fernando Muriel apenas se integró este jueves al equipo, mientras Cristian Barrios tiene que superar los exámenes médicos.

Unas 23 mil personas se han dado cita en el coloso de la Ciudadela.