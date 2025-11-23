¡Diablos!… Este grupo no da respiro. Junior encara un cuadrangular complejo por donde se le mire. Después de vencer 1-0 al Deportivo Independiente Medellín, en un durísimo y parejo compromiso en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, los ‘Tiburones’ se desplazaron a Cali para luchar con sus demonios, los internos y los que le han complicado la vida este año en Copa Sudamericana, Liga y Copa Colombia.

América les ha impuesto una incómoda paternidad en todos los torneos que se han enfrentado en el último tiempo, y los rojiblancos buscarán cobrar, por fin, algo de revancha, este domingo, a partir de las 8 p. m., en la segunda jornada del cuadrangular semifinal A de la Liga II.

Los ‘Diablos Rojos’ espantaron a Junior en la Copa Sudamericana en el primer semestre del año, en un único partido en Barranquilla, en definición por tiros desde el punto penal después de igualar 2-2 en 90 minutos. Luego le empataron 0-0 en la fase regular de la Liga I, nuevamente en el mismísimo Metropolitano, y le ganaron los dos choques del cuadrangular semifinal (2-1 en el Pascual Guerrero y 1-0 en el ‘Metro’).

JOSEFINA VILLARREAL/El Heraldo Guillermo Celis y Mauro Silveira, dos de los jugadores titulares de Junior.

El infierno siguió en la serie de cuartos de final de la Copa Colombia. Los escarlatas tacharon a Junior al derrotarlo en resolución desde los doce pasos (8-7) después de festejar un 2-1 en el juego de ida, de nuevo en ‘Curramba’, y al caer 1-0 en el cotejo de vuelta, en el Pascual, en lo que ha sido el único triunfo rojiblanco en los siete duelos que han sostenido ambas escuadras este año.

Para colmo de males, Junior le dio vida al América en su lucha por clasificar a los cuadrangulares semifinales al perder 2-1 en el desafío de la fase de todos contra todos de la Liga II, en Palmira.

El balance en siete juegos es terrorífico, cuatro triunfos americanos, dos empates y un triste triunfo juniorista (que no sirvió de nada). Definitivamente ya es hora de arrebatarles el trinche, llegó el momento de exorcizar todos esos fantasmas y mandarlos al demonio.

Si no es ahora, ¿cuándo?… aparte de la rivalidad y el orgullo herido, Junior necesita ganar y dar un golpe de autoridad en un grupo en el que nadie le va a regalar nada y todo se encuentra muy reñido.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA/El Heraldo El lateral derecho Edwin Rivas repetiría en el onceno inicialista de los ‘Tiburones’.

Los tres puntos ampliarían sus posibilidades en esta difícil lucha por llegar a la final del campeonato. Alfredo Arias lo sabe y ha desplazado a territorio vallecaucano lo mejor de su nómina, lo mejor entre lo que tiene disponible.

No contará con una pieza clave como lo es el defensa central paraguayo Javier Báez, quien jugó infiltrado ante el Medellín y se retiró gravemente lesionado en el descanso.

Aunque apareció en la lista de convocados para este reto en la Sultana del Valle, la realidad es que el zaguero guaraní no jugará este ni el choque contra Nacional porque su lesión de rodilla, dependiendo de su evolución, requiere de al menos (en el mejor de los casos) de dos semanas de recuperación.

Tampoco puede jugar el defensor José Cuenú, quien todavía tiene pendiente una fecha de sanción por la expulsión en el empate 1-1 ante Fortaleza, en la penúltima fecha de la fase regular.

Afortunadamente Jermein Zidane Peña reapareció y reemplazó de buena forma a Báez en el partido frente al ‘Poderoso’, luego de salir de departamento médico.

El magdalenense sería titular junto a Daniel Rivera. Arias también tiene otras dos cartas para la zaga central, el uruguayo Lucas Monzón, ya rehabilitado de una lesión que lo ha mantenido más tiempo con los galenos y fisioterapeutas que con el técnico y sus compañeros, y el juvenil Carlos Olmos, aunque este sábado jugó la final del Torneo Nacional Sub-20 y seguramente lo llevarán para estar en la butaca de alternativas.

Está por verse cuál será la apuesta del timonel uruguayo, pero seguramente no distará mucho de lo que implementó ante los rojos de Antioquia. Cualquiera que sean sus elegidos, la misión no debe ser otra que exorcizar de una vez por todas el espíritu perdedor que se ha apoderado del ‘Tiburón’ en los duelos contra América, que en esta ocasión registra las bajas del delantero peruano Luis Ramos y el extremo Dylan Borrero.

En todo caso… ¡Fuera, Diablos Rojos! ¡Te reprendo, demonio! ¡Vade retro, Satanás!