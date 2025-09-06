Todo está listo para el partido Unión Magdalena Vs. Junior. Debido a los lamentables antecedentes de violencia cuando ambos equipos se enfrentan en la cancha, la Policía de Santa Marta dispuso de un operativo de seguridad para garantizar que el encuentro deportivo se realice en paz.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Ríos, recordó los detalles que deben tener en cuenta los asistentes al partido que se disputará a partir de las 6:20 p. m., en el estadio Sierra Nevada.

De acuerdo con el alto uniformado, en una reunión sostenida con los integrantes de la Comisión Local de Santa Marta para la Seguridad y Convivencia en el fútbol desarrollado el 5 de septiembre, se debatieron estrategias para el antes, durante y después del partido.

En dicho comité se acordó “restringir el ingreso a la ciudad de Santa Marta a las barras organizadas del equipo Junior. No permitir el ingreso al estadio de atuendos o elementos alusivos al equipo barranquillero. El derecho de admisión es del organizador, quien hará el control en los filtros de ingreso”.

Añadió que “estas decisiones fueron adoptadas de manera unánime, fundamentadas en los antecedentes de seguridad registrados en encuentros anteriores entre las barras de ambos equipos, donde se han presentado alteraciones en el orden público que han puesto en riesgo la seguridad de los asistentes y la comunidad en general”.

Vale mencionar que ‘Tiburones’ y ‘Bananeros’ se enfrentarán en Santa Marta con público de ambos clubes por primera vez desde que se presentaron los lamentables hechos de violencia entre barras, el 23 de abril de 2022, en los que perdió la vida un fanático local. El derbi caribeño resultó suspendido en el minuto 72 por falta de garantías, lo cual le dio posteriormente a Junior una victoria 3-0 en el escritorio.

Aquella barbarie que protagonizaron barristas de los dos equipos en las tribunas y en la cancha del escenario samario, obligó a que los siguientes partidos entre Unión y Junior en la capital del Magdalena, se realizaran sin seguidores visitantes.