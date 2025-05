Ya hay que pensar en los cuadrangulares semifinales. Más allá de si Junior conquista o no el punto invisible ante Atlético Nacional, el próximo domingo en Medellín, en la última jornada de la fase regular, algo bastante complicado porque toca vencer a los verdes en su estadio y esperar que se le den resultados de otros partidos, ¿qué tan fuerte se encuentra el equipo dirigido por César Farías? ¿Hay la suficiente calidad, garra y jerarquía para imponerse en una siguiente instancia que se vislumbra reñida y compleja por la presencia de todos los equipos grandes del país a excepción del Deportivo Cali?

EL HERALDO se dio a la tarea de consultar a cuatro jugadores históricos del equipo rojiblanco, Víctor Danilo Pacheco, Sebastián Viera, José Amaya y Marlon Piedrahíta, para que entregaran sus opiniones al respecto. Todos coinciden en afirmar que el actual plantel sí tiene con qué bordar la undécima estrella en el escudo.

“TEÓFILO GUTIÉRREZ INFUNDE RESPETO Y JERARQUÍA”: PACHECO

Víctor Danilo Pacheco, legendario crack atlanticense que derrochó gambetas, magia y goles durante la década del 90, campeón con los ‘Tiburones’ en 1993 y 1995, considera que los conducidos por Farías poseen las virtudes suficientes para llegar a la final y luchar por dar la vuelta olímpica.

“Siempre lo he visto con estampa de campeón. Yo creo que tiene una nómina muy buena, jugadores de gran nivel y jugadores de experiencia”, afirma ‘Pachequito‘, que ve en Teófilo Gutiérrez un futbolista imperial y vital para la consecución de una nueva estrella.

“Lo que está haciendo Teo para mí es importantísimo. A pesar de la edad, es un jugador que infunde respeto y jerarquía. Es importante que un jugador como Teo esté en un equipo bien compenetrado”.

Víctor Danilo, que ahora es veedor de las divisiones menores del club, también resalta como fortaleza la aparición de un joven con habilidad y atrevimiento como Jordan Barrera.

“Es un chico que tiene un proceso muy bueno, desde muy niño está en las divisiones menores de Junior. Hicieron un gran trabajo los técnicos que estuvieron con él. Necesitaba eso, confianza, que le dieran la oportunidad. Lo que ha hecho hasta ahora no me sorprende, en el poco tiempo que llevo acá he visto que es un muchacho que tiene un deseo y unas ganas inmensas de demostrar que posee las condiciones y el talento para ser importante en el equipo. Encontró un entrenador que le va dando la confianza, y todavía falta mucho por conocer de Jordan, pero va bien, es un muchacho que sabe lo que tiene y lo que quiere”.

El ídolo de Suan invita a la hinchada juniorista a que se una masivamente y con optimismo alrededor del equipo: “A veces la afición se desespera porque de pronto no ve un buen fútbol en algunos momentos, pero los equipos también pueden hacerle daño a Junior. Ante Fortaleza, en el segundo tiempo, el equipo mostró falencias, pero eso es parte del fútbol. Estoy seguro que para los cuadrangulares Junior va a ser distinto. Además, Carlitos Bacca ya hizo gol. Seguro que le van a llegar muchos más goles en esa instancia”.

“Junior es un equipo de respeto. A veces hay hinchas que están desconfiados y no creen tanto en el equipo, pero yo, personalmente, estoy convencido de que tenemos una nómina para pelear. Me hablan de América, me hablan de Nacional, sí claro, también están armados para pelear títulos, pero Junior también es un equipo grande. Este torneo va a estar muy bueno, la mayoría de los grandes están ahí”, agregó.

“VEO A JUNIOR CON MUCHÍSIMAS ARMAS, MÁS QUE LOS DEMÁS”: VIERA

El jugador más ganador en la historia de Junior, Sebastián Viera, no pone en duda que la actual plantilla rojiblanca cuenta con los atributos para ilusionarse con el máximo galardón de la Liga.

“Tiene con qué salir campeón porque existe una muy buena nómina. Si bien al principio era una complicación tener 35 o 40 jugadores, ya en esta instancia, es bueno porque todos están con la mentalidad de salir campeón, cada uno sabe cuál es su lugar en el equipo y todos tienen que estar tirando para el mismo lado. El técnico tiene de dónde agarrar y para el planteamiento táctico que quiera hacer. Hay jugadores de buen fútbol y otros por si quiere hacer transiciones. Tiene una nómina muy versátil para plantear lo que quiera en cada partido. Tiene jugadores con mucha experiencia, jugadores que saben lo que es disputar finales, que no les resultará extraño jugar con presión o sabiendo que hay partidos que ganar sí o sí, y que se juega hasta el minuto 95 o 98”, comentó Viera.

Jeisson Gutiérrez César Farías y Teófilo Gutiérrez en el partido ante Fortaleza.

El histórico y glorioso ex cancerbero, que protagonizó los títulos ligueros de 2011 II, 2018 II y 2019 I, mira a Farías y su combo con mucho favoritismo.

“Yo a Junior lo veo muy bien, lo veo como uno de los favoritos por todo lo que ha demostrado desde la mitad del campeonato hacia adelante. Y no solo lo veo bien mentalmente, veo bien al equipo en varios aspectos y con muchísimas armas, más que los demás equipos”, aseguró el uruguayo que está radicado en Barranquilla.

“OFENSIVAMENTE ESTÁ MUY FUERTE”: JOSÉ AMAYA

Aunque nota algunas goteras en la defensa, José Amaya, campeón con Junior en 2004 II y 2011 II, piensa que la ofensiva de la actual escuadra da licencia para soñar.

“Claro que sí tiene con qué pelear el título. Su fortaleza es que cuenta con jugadores que ya han pasado por estos momentos. Entienden lo que significa jugar finales. Ofensivamente está muy fuerte, tiene jugadores interesantes, jugadores que te pueden resolver en cualquier momento. ¿Debilidades? De pronto el tema de la parte defensiva, aunque tiene un buen arquero. Pero creo que a veces es vulnerable en la parte de atrás. Hay que corregir eso”, opina Amaya.

‘El Ringuito‘, que fue un ordenado, combativo y práctico volante de marca, pronostica que los cuadrangulares semifinales “serán de los más complicados porque van a entrar todos los equipos fuertes, grandes e importantes de nuestro fútbol colombiano”.

Supone que la diferencia la marcará aquel equipo “que ofensivamente sea más acertado en la definición”, independiente de su forma de juego, por lo cerrado que se tornan los partidos en estas fases de la competencia. “Junior siempre va a tener con qué pelear por lo que significa, mucho más en estos momentos, en los cuales toma un plus distinto y empieza a sacar la jerarquía. Hay jugadores que tienen esa jerarquía y pueden marcar diferencia en estas últimas instancias”.

“SE VE EL TRABAJO DEL TÉCNICO”: PIEDRAHÍTA

Marlon Piedrahíta, lateral que dejó una huella enorme en su transitar por la institución, con dos títulos de Liga (2018 II y 2019 I), percibe que César Farías ha logrado engranar un andamiaje que permite atacar de buena forma.

“Junior siempre va a tener grandes posibilidades de pelear el título, y esta vez no va a ser la excepción. La calidad de los jugadores en su plantilla ilusiona al hincha, y yo creo que en este semestre ha tenido cierta regularidad que le permite estar en condición de luchar por la Liga. El equipo se ha venido fortaleciendo. A la distancia, se ve el trabajo del técnico. Ha tomado riesgos, ha movido a los hombres dentro del campo. Veo a Chará un poco más metido en la mitad, jugando ahí con Didier. Es un equipo mucho más ofensivo, que toma mucho más riesgos, con defensas que están jugando bien, que están siendo sólidos”, dijo Piedrahíta.

El paisa advierte que en cuadrangulares semifinales “los partidos son más complicados y el margen de error se reduce”, pero no ve a Junior en inferioridad ante equipos como América y Nacional.

“Yo considero que no. Son planteles muy equilibrados en cuanto a nombres, en cuanto a cualidades y calidad de sus jugadores. Y Junior debe aprovechar algo muy importante, no sé si lo han tenido en cuenta, y es que Nacional y América están disputando torneos internacionales, seguramente van a tener un cansancio, acumulación de fatiga, y es posible, ojalá que no, que tengan lesiones también. En ese sentido, Junior está fresco para poder competir y sacar provecho”, apuntó el antioqueño que continúa preparándose para empezar su carrera como entrenador (ya tiene licencia pro).

“Esperemos a ver qué grupo le toca, considero que ninguno va a ser asequible, más allá de los nombres de los equipos. Yo, a la distancia, con mucha ilusión de que le vaya bien, haciendo mucha fuerza por el equipo para el que pelee el título y lo gane”, añadió.