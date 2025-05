Prográmese. Se viene la última fecha de la fase de ‘todos contra todos’ de la Liga I y ya están definidos las fechas y horarios de nueve de los diez partidos. Falta por resolver el Deportivo Pereira vs. La Equidad, que dependerá del resultado que consiga el cuadro matecaña frente al Medellín, este lunes, a partir de las 8:05 p. m.

Si el conjunto pereirano gana esta noche y se mantiene en la pelea por la clasificación entre los ocho mejores del torneo, jugará ante los ‘Aseguradores’, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el domingo desde las 4 p. m. De lo contrario, podría ser programado para el sábado o en otro horario dominical.

La Dimayor dio a conocer este lunes que al menos siete de los diez compromisos de la fecha 20 de la principal competencia del balompié colombiano se disputarán el domingo, a partir de las 4 p.m., incluyendo Atlético Nacional vs., Junior. Solo Envigado vs. Llaneros (2 p. m.) y Fortaleza vs. Unión Magdalena (4 p. m.) fueron programados para el sábado.

El cotejo entre verdes y rojiblancos se escenificará en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín. Ambos se juegan la posibilidad de alcanzar el punto invisible que se le otorga al primero y al segundo de la fase regular, para tener una ventaja en caso de empate en puntos en los cuadrangulares semifinales.

La decisión de jugar todos los partidos que tienen algo en juego a partir de las 4 p. m. es para evitar que algunos equipos puedan encarar sus desafíos con la ventaja de conocer los otros resultados.

LA JORNADA 20 COMPLETA

Envigado vs. Llaneros

Estadio: Polideportivo Sur

Fecha: sábado 24 de mayo

Hora: 2:00 p. m.

Fortaleza vs. Unión Magdalena

Estadio: Metropolitano de Techo

Fecha: sábado 24 de mayo

Hora: 4:00 p. m.

Atlético Nacional vs. Junior

Estadio: Atanasio Girardot

Fecha: domingo 25 de mayo

Hora: 4:00 p. m.

América de Cali vs. Medellín

Estadio: Pascual Guerrero

Fecha: domingo 25 de mayo

Hora: 4:00 p. m.

Deportes Tolima vs. Águilas Doradas

Estadio: Manuel Murillo Toro

Fecha: domingo 25 de mayo

Hora: 4:00 p. m.

Once Caldas vs. Deportivo Cali

Estadio: Palogrande

Fecha: domingo 25 de mayo

Hora: 4:00 p. m.

Bucaramanga vs. Deportivo Pasto

Estadio: Américo Montanini

Fecha: domingo 25 de mayo

Hora: 4:00 p. m.

Alianza FC vs. Santa Fe

Estadio: Armando Maestre Pavajeau

Fecha: domingo 25 de mayo

Hora: 4:00 p. m.

Millonarios vs. Chicó

Estadio: El Campín

Fecha: domingo 25 de mayo

Hora: 4:00 p. m.

Deportivo Pereira vs. La Equidad

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Fecha: por definir

Hora: por definir