Ha sido un semestre para el olvido. De eso no hay duda alguna. 19 fechas han pasado de esta Liga y Unión Magdalena no conoce lo que es la victoria. Solo tiene ocho puntos producto de ocho empates y está en la última posición de la tabla de posiciones del certamen domésticos.

Estos resultados tienen a todos los hinchas del ‘Ciclón’ preocupados y con la posibilidad de regresar a la segunda división del fútbol colombiano.

En medio de esta floja primera parte del año, Eduardo Dávila, máximo accionista del onceno samario, habló con EL HERALDO de lo que ha sido la actuación del equipo y lo que viene de cara a la segunda mitad de la temporada.

¿Qué balance hace de este semestre del Unión?

El tema es complejo. Jorge Luis Pinto no armó lo que debía haber armado. Lo que trajo de la B lo desbarató, sacó a jugadores importantes y no trajo refuerzos. Ahí están los resultados.

¿Considera que Jorge Luis Pinto tiene responsabilidad en esta situación?

Totalmente. Él tenía que armar el equipo para afrontar el torneo de la A después del ascenso. Sin embargo, desbarató el equipo, sacó a jugadores clave como ‘Toñito’ Hinojoza y ‘el Pecoso’ Correa y no se reforzó.

En ese orden de ideas, ¿Por qué permitieron que Jorge Luis Pinto tomara las decisiones de las salidas del equipo?

Porque uno no se mete en el equipo, uno no se mete a exponerle jugadores al técnico, porque entonces es peor. Es peor porque si uno mete a tener injerencia en lo que son las alineaciones y los jugadores cuando no se dan las cosas, el resultado es insoportable. Uno normalmente uno no se mete en eso. De pronto fue una falla nuestra haber permitido que eso se diera.

¿Se arrepiente de haber contratado nuevamente a Jorge Luis Pinto?

No. Lo que sí es que debimos estar más encima, mirando lo que hacía Pinto y no darle un apoyo irrestricto. Deberíamos haber participado más en la escogencia de jugadores.

¿Fue una buena decisión contratar a Alexis García?

Yo pienso que sí. Alexis es un técnico de trayectoria de muy alto nivel. Lamentablemente, encontró un equipo ya formado y no tuvo la posibilidad de moldearlo según sus necesidades.

¿Qué le ha dicho el entrenador sobre el presente del Unión?

Muy preocupado. El equipo es muy liviano, muchos jugadores que subieron de la B a la A les quedó grande la categoría. El equipo no se estructuró como debía ser.

¿Alexis García continuará en el equipo?

Actualmente tiene contrato hasta fin de año. Es un tema que debemos revisar, sentarnos a hablar y tomar decisiones. En este momento sí tiene mi aval. Pero debemos sentarnos, analizar la situación y tomar decisiones.

¿Cree que aún tienen chances de salvar la categoría?

Los puntos están ahí. Lo que no podemos es equivocarnos en la reestructuración del equipo. Debemos traer jugadores idóneos y darle apoyo a Alexis si continúa. Hay que esperar y tomar decisiones con calma.

¿Están pensando en traer refuerzos de renombre?

No se trata de renombres, sino de jugadores de nivel. Estamos trabajando en eso, pero el flujo económico es complicado. El equipo tiene un déficit alto y esto requiere inversión.

¿Habrá un mercado de fichajes movido?

Esa es la idea: reforzar el equipo y estructurarlo para tener opciones de sostener la categoría. Estamos trabajando en ello.

¿Qué jugadores se salvan de este semestre?

No voy a mencionar jugadores ahora. Se hará un estudio del rendimiento de cada uno y tomaremos decisiones en su momento.

¿Por qué no ha jugado Rafa Pérez?

Rafa tiene una lesión. Estamos mirando con el cuerpo médico cuál es su situación real. Si puede superar la lesión, continuará en el equipo.