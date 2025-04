César Farías no se apresura para lo que vendrá en los cuadrangulares semifinales. El entrenador dejó en claro que va a ir partido a partido mirando el tema de las cargas en sus jugadores y así poder mantener un buen estado físico en todos.

Es por eso que no dio pistas sobre si rotará o no ante el América, este sábado, a partir de las 8:20 p. m., en el estadio Metropolitano, por la jornada 17 de la Liga-I.

“Vamos a ir partido a partido. La periodización sí la estamos haciendo. Queremos tener a todos prestos en el momento en que los necesitemos. Queremos sellar la clasificación. Las variantes son muchas las que pueden pasar en la competencia. Pueden haber tarjetas, expulsiones, bajos rendimientos, distintas circunstancias. Para eso estamos trabajando, para llegar bien a las finales”, declaró en rueda de prensa.

“Nosotros vamos teniendo alternancia según la necesidades de los partidos. Nosotros jugamos un buen primer tiempo, parecía que nos íbamos cero a cero y nos hacen gol sobre el final y toca arriesgar un poco más. Hicimos cambios ofensivos para tratar de ganar el partido y no se nos dio. El resultado no quiere decir que no se pueda tener las dos posibilidades, es dependiendo de las necesidades”, complementó.

El entrenador aseguró que la presión siempre va a existir, pero lo que no pueden permitir es estar en una zona de confort.

“El alto nivel siempre es de presión, de exigencia y uno debe estar preparado para eso. Uno lo tiene que saber canalizar correctamente y utilizarlo para bien. Al final eso es una fuerza que te aplaca o te lleva para adelante. La alta competencia tiene que ver con exigencia, desafíos, y es la que no te lleva a perder, de querer estar invicto, ser campeón y este club lo tiene por naturaleza. Yo en las situaciones incómodas me siento cómodo, no con las difamaciones. No está bien eso ni el irrespeto”, afirmó.

“No se puede permitir estar conforme en el fútbol del alto nivel. Queremos que todos entiendan que este es un club con ambición y que queremos colgar la estrella once. Hay experiencia para llegar a los cuadrangulares bien y queremos hacer un gran partido el sábado”, añadió.

El timonel explicó que no hicieron un mal juego ante el Pereira, sin embargo, no pueden olvidar hacer las pequeñas tareas en los partidos.

“No hicimos un mal partido, pero no estuvimos con el corazón en la mano como en otras veces. Nos comimos unos goles que en el alto nivel no se pueden perdonar de esa manera porque terminas perdiendo los puntos. Cuando vamos con punteros y no tienen el oficio de cumplir con la pelota, eso tenemos que verlo. Tenemos que hacer esas pequeñas tareas para poder brillar, las cosas que parecen sencillas pero que nos han hecho ganar los partidos”, señaló.

El estratega le envió un mensaje a la afición para que los acompañen en el ‘Coloso de la Ciudadela’ y dijo que tienen como objetivo lograr el punto invisible.

“Sentimos el apoyo de la gente, nos han ayudado a ganar partidos de local. Estoy seguro lo vamos a seguir teniendo. Este es un buen encuentro para cualquier amante del fútbol y más si está Junior. Espero puedan ir a disfrutarlo en paz y poder darles una alegría a ellos. Quedan cuatro fechas por delante y con uno de los primeros estamos en igualdad de puntos con ellos”, comentó.

“Eso no gana campeonatos, pero indudablemente suma. Queremos llegar bien al cuadrangular y poder desarrollar nuestras posibilidades de llegar a la final. Venimos siendo un equipo que hacía las cosas fáciles, básicas. Un anticipo, un cierre, un duelo. Cuando empezamos a olvidarnos de eso el mismo fútbol te lo cobra. En esos detalles no fuimos tan buenos en el partido anterior y pudo haber sido por varios motivos”, acotó.

El venezolano expresó que tiene 40 jugadores y que les ha dado oportunidad a todos para jugar.

“Hay 40 jugadores y el que está mejor y consideramos que lo necesitamos en el momento lo utilizamos, no hay nada en especial. Todos son tomados en cuenta, pero hay que poner once, hay solo cinco cambios, se pueden llevar 18 jugadores. Hay unas limitaciones, un reglamento que con las condiciones. A cada quien lo hemos utilizado en su momento y cada quien se ha ganado su espacio. Hay jugadores con longevidad de edad y hay que dosificarlos para los cuadrangulares”, manifestó.

“A mí me gusta hablar del juego, pero parece que hablo de dos o tres que no tomo en cuenta y no es así. El mismo juego nos llevó a utilizar a un volante más de juego al lado de Didier (Moreno). Este es un club grande que necesita tener bastantes jugadores y no hemos tenido la doble competencia para utilizar a los jugadores más”, agregó.

Por último, César Farías llenó de elogios a Jordan Barrera y Miguel Agámez y dejó en claro que si no los ha utilizado mucho es porque han estado en microciclos con las diferentes selecciones nacionales.

“Jordan no estuvo en la pretemporada, sino a mitad de febrero. Jugó siete partidos en poco tiempo, luego se volvió a ir. Es como (Miguel) Agámez, obvio también lo quiero poner, pero no han estado disponibles. Yo no voy a discutir la calidad que tienen Jordan y Miguel, son joyas que tiene el país. Somos respetuosos de los procesos de la Selección y lo utilizamos cuando está aquí, como ahora. Jordan es influyente en el juego, tenemos 40 jugadores, cada uno tiene su preferido y no es fácil tenerlos a todos contentos”, concluyó.