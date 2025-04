Pasan y pasan los días y de Harold Rivera nada que se sabe nada. Desde el primer partido que tuvo Junior ante el Deportivo Cali, que fue el 26 de enero del presente año, el mediocampista, que llegó como uno de los refuerzos para esta temporada, no ha visto acción.

En ese compromiso jugó como titular y estuvo en el campo hasta los 66 minutos. Se fue reemplazado por Fabián Ángel y desde ese momento no pudo volver a disputar con encuentro con ‘el Tiburón’.

El pasado siete de marzo, el onceno currambero anunció que el centrocampista, que llegó del América, fue operado y que estaría de baja varias semanas. Ya han pasado casi dos meses y el volante todavía no se ha vuelto a ver en las canchas.

Este miércoles, EL HERALDO consultó al entrenador César Farías sobre la actualidad del mediocampista, pero timonel no dio muchos detalles y dijo que eso lo tenía que explicar el departamento médico del club.

“Está el departamento médico que puede hablar con más asertividad y explicarlo correctamente. Yo hablo de fútbol porque estoy todo el día en el fútbol, de temas que no soy el especializado trato de no responder hasta donde sé. No soy la persona calificada para explicar el tema que está viviendo Harold en estos momentos”, declaró en rueda de prensa.

Esta casa editorial también intentó comunicarse con el futbolista para conocer sobre su actualidad, si bien en un principio dijo que se siguiera el protocolo de atención con el club para poder hablar, no fue posible dialogar con él y saber cómo va su lesión.

Todo ha sido un misterio con relación a Harold Rivera. Al principio parecía que no era nada fuerte ni de muchas semanas, pero ya han pasado más de tres meses desde su único partido y todavía se desconoce cuándo podrá volver a las canchas.