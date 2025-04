Hubo minutos de tensión. Por primera vez desde que está en Junior el entrenador César Farías se enfadó fuertemente con un periodista.

La prensa deportiva estaba citada este miércoles en la sede deportiva Adelita de Char para escuchar las declaraciones del técnico rojiblanco y del delantero Carlos Bacca, previo al juego frente al América de Cali, este sábado, a las 8:20 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Lo que parecía una comparecencia más ante los medios, terminó siendo una situación bastante incómoda y tensionante.

El DT venezolano se molestó cuando el periodista José Hugo Illera, del canal Win Sports, le preguntó sobre la razón por la cual el equipo no ha permitido que medios de comunicación puedan asistir a los entrenamientos.

“No depende de mí, hay un protocolo que se debe seguir, respetar. Han existido otro tipo de motivos. A veces hay que preguntarse si antes era así y por qué ahora no es así. Yo no tengo problema en que —los periodistas— puedan asistir. Hay que hablarlo con los que generan el protocolo. Pocas cosas a esta altura de mi vida me ofenden y trato de quedarme con lo bueno y botar lo malo”, respondió inicialmente el entrenador.

El periodista le contrapreguntó diciendo que si estaba dando a entender que eran los jugadores los que habían solicitado no ver a la prensa en los entrenamientos, situación que incomodó al orientador.

“Yo no estoy dando a entender nada. Yo no soy el que decide eso. No tengo ningún tipo de injerencia. Yo no puedo hablar por nadie más, solo por mí”, afirmó molesto.

La rueda de prensa terminó y comenzó la discusión. Farías se le acercó al periodista y le reclamó la razón por la cual le había hecho ese interrogante o esa recomendación, cuando él no tenía responsabilidad en ese tipo de decisiones.

El comunicador le contestó al estratega y este, a medida que iban pasando las palabras, se fue alterando más y más.

El venezolano, visiblemente enfadado, le exigió respeto a José Hugo y le aseguró que “siempre lo ha atendido”, pero que ya no toleraba más “sus faltas de respeto”.

Farías prosiguió en sus fuertes reclamos ante la vista de todos los periodistas presentes en el lugar.

El timonel duró varios minutos reclamando e increpando al periodista por sus palabras, mientras que este le intentaba argumentar.

Después de unos cinco minutos de la fuerte polémica, el técnico, visiblemente molesto, salió de sala de prensa sin decir más palabras.

Al final, César Farías salió de la sala. Pasaron minutos y llegó el capitán Carlos Bacca para proseguir con la comparecencia ante los medios, no sin antes aclarar que para ver los entrenamientos hay que “seguir los protocolos” de la prensa de Junior.