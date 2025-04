-¿El atletismo o el periodismo?

La pregunta de EL HERALDO la toma por sorpresa y su respuesta inmediata es una exclamación: “¡Ayyyy!”. El dilema es evidente, y lo admite: “Eso está muy difícil, son mis dos pasiones, no sabría cómo decidirlo”.

María Alejandra Rocha Mesa, comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Autónoma del Caribe, acaba de alcanzar dos medallas de plata en las pruebas de 100 y 400 metros vallas en el Torneo Sudamericano de Atletismo, que se disputó el fin de semana anterior en Mar del Plata, Argentina.

Es un triunfo que puso a prueba su perseverancia y su fortaleza mental por el frustrante revés que sufrió hace un año en el Campeonato Iberoamericano, en Cuiabá, Brasil, cuando resultó descalificada en la prueba de 100 metros vallas.

“Me tropecé con la segunda valla y no pude pasar la tercera, la tumbé con las manos y me descalificaron. Me dio durísimo no poder terminar la carrera. Lloré mucho”, recordó María Alejandra en diálogo con EL HERALDO.

Luego de superar esa decepción, la atleta oriunda de Galapa comprendió que la vida también se encuentra repleta de obstáculos y que debía levantarse, sacudirse y volver a la carga en busca de sus sueños.

El atletismo le ha abierto muchas puertas a esta joven galapera.

De la mano de Aymer Castillo, quien la ha formado como deportista, trabajó más duro en sus entrenamientos (“no me pierdo ni uno”), corrigió falencias, pulió virtudes, y ahora su imagen para el recuerdo es con dos medallas de plata colgando en su cuello.

“Muy contenta, la emoción no me cabe en el corazón, el año pasado lloré mucho, me dolió bastante, me costó recuperarme mentalmente. Ahora vuelvo a llorar, pero de felicidad”, dice dichosa y orgullosa la joven atlanticense de 24 años de edad.

En esas dos preseas está reflejado el esfuerzo y los sacrificios de muchos años. Las ganó compitiendo a un alto nivel. En 100 metros únicamente pudo vencerla la atleta olímpica brasileña Ketiley Batista (Brasil), con un tiempo de 13.22. María Alejandra cruzó la meta en segundo lugar con un registro de 13.42. Otra brasileña, Vitoria Sena Batista Alves, se subió al tercer lugar del podio (13.55).

En 400, Rocha Mesa logró parar el cronómetro en 57.48. Solo la superó una finalista de la prueba en los Juegos Olímpicos de Tokio, la estadounidense-panameña Gianna Woodruff (56.57).

Cortesía María Alejandra Rocha Mesa con las brasileñas Ketiley Batista y Vitoria Sena Batista Alves en el podio de los 100 metros vallas.

“Yo sí me esperaba estos resultados. Cuando veo estas marcas pienso: sí se puede, toca creerlo y tomarse el trabajo. Sí podemos lograrlo. Y ya creo que puedo ir al Mundial (en Tokio, del 13 al 21 de septiembre)”, afirma con entusiasmo.

La pasión que evidencian sus logros y sus palabras le brota desde que era una niña. Siempre le ha gustado el deporte y quería participar en todo en el Colegio Francisco de Paula Santander, de Galapa, donde estudió hasta décimo antes de graduarse en el Rodolfo Llinás, donde se le hacía más fácil alternar los estudios con el atletismo.

“Yo era fastidiosita, quería estar en todas. Me destacaba en todos los deportes, me gustaba mucho. Mis profesores de educación física le decían a mi mamá, pero en Galapa era muy complicado avanzar en alguno, todo era en Barranquilla, y no me podían llevar mis papás o no había el dinero”, rememora María Alejandra.

“Una vez se presentó un festival de atletismo y yo le insistí tanto a mi mamá que terminó llevándome. No sabía correr, no sé ni cómo corrí, pero gané. Ahí estaba Aymer y me dijo que me veía potencial, convenció a mi mamá y probamos en el atletismo”.

Desde entonces no ha parado de correr y prepararse. Siendo apenas una adolescente nada la frenaba. Se llenaba de valentía, subía a los buses de su pueblo, bajaba el puente de la Cordialidad y luego tomaba las camionetas Dacia de la Circunvalar. Superaba las incomodidades y cualquier obstáculo para llegar puntual a sus entrenamientos.

El gusto y el afán por ‘bañarse en todos los aguaceros’, como se dice coloquialmente, la llevó a descubrir la que en últimas se ha convertido en su gran pasión, aunque lo piense bastante cuando se la ponen en la balanza con el periodismo: “En estos momentos diría que el atletismo porque me ha abierto muchas puertas, estudié periodismo gracias a este deporte, tengo una especialización gracias al deporte”.