César Farías no sacó excusas. El entrenador le dio mérito a Envigado por vencer 2-1 a Junior, pero también aseguró que su equipo sufrió distracciones en momentos puntuales del compromiso.

“La sensación es amarga. Es una derrota que duele mucho, que nos invita a una profunda reflexión a cada uno de los integrantes, incluido yo. Arrancamos teniendo la pelota dos minutos en los pies y con una jugada elaborada llega un gran gol. Parecía que todo era una fiesta y nos olvidamos de los pequeños detalles. Una pelota directa que perdemos tontamente y sale un disparo de 30 metros que termina en gol”, señaló en rueda de prensa.

“El primer tiempo fue eso. Nos olvidamos de hacer las pequeñas tareas, distrayéndonos con algunas cosas que hicimos bien y cuando lo hicimos generamos fútbol y parecía que el partido iba a ser de otra manera. Esos detalles en el primer tiempo nos ponen en una situación de ansiedad, desespero. Cuando corregimos en el segundo tiempo ya ellos no nos llegaron con la misma fuerza, pero no hay ningún tipo de excusa, hay que felicitar al rival, muy meritorio, nos ganó el partido bien”, complementó.

El técnico explicó que sabía que se podía dar un partido así por la juventud que tiene en el plantel el onceno antioqueño.

“Es digno de admiración ver a esos jóvenes corriendo y luchando. Ya lo habíamos hablado en la semana, que este era un partido en que no podíamos distraernos. Anoche (domingo) me llamó don Fuad (Char) y lo conversamos, me dijo que había que tener cuidado con los pequeños y tenía razón. Intentamos, fuimos recios en la semana, fuertes, pero también el ambiente festivo nos hizo distraernos por momentos y eso no lo puede permitir un equipo de fútbol”, señaló.

El timonel se lamentó por la falta de eficacia que tuvo ‘el Tiburón’.

“Intentamos de una forma u otra, pero no la pudimos meter y esos son los detalles que no se puede permitir uno en fútbol. La reflexión debe ser profunda, porque nos vamos a jugar cosas importantes y hay que saber que nos jugamos cosas importantes. No quiero ser el que va contra la corriente, pero me dio la sensación de que jugadores que corrieron en la altura no tuvieron la misma respuesta que en los otros partidos. Uno debe entender que el plantel lo debe rotar y contar con todos los jugadores. No tuvimos la misma frescura en algunos jugadores. Vamos a tener que hacer una autocrítica dura para poder pasar rápidamente la página y volver al sitio de ilusión que teníamos todos”, apuntó.

El venezolano explicó que el trabajo defensivo no es algo solamente de los defensores, sino de todo el equipo.

“El trabajo defensivo no es nada más de los defensores. Es un trabajo colectivo. Hemos venido haciéndolo bien, pero en el primer tiempo no lo hicimos y lo pagamos carísimo. No pudimos disfrutar de ese maravilloso gol un rato más para sacar ventaja y poner al rival en debilidad. Ellos aprovecharon una oportunidad que parecía de la nada. El defenderse bien no es pararse y ordenarse, es estar atento a los pequeños detalles, a los tiros de esquina. Nos tiene que doler las muelas, el estómago, la espalda todo para pararse más fuerte, trabajar y pensar en el siguiente partido”, comentó.

El timonel se refirió explicó la razón por la que no llevó ningún otro defensor en la convocatoria.

“Estábamos en un partido que tenemos que ser ofensivos y la defensa, salvo una excepción especial, es mejor tener uno que esté cansado a uno que entra frío. También que considerar que Colorado puede jugar de central, que Yani también juega de central y acá solo se pueden concentrar 18. No creo que se haya perdido el partido porque no se haya traído a un central más. Cuando después revisamos hubo una cantidad de rechaces del rival en el área, eso es trabajo nuestro. No concretamos las opciones, la pelota fue al área, no pudimos concluir”, afirmó.

Por último, César Farías asumió la responsabilidad por la derrota y dijo que él no señala a sus jugadores en público.

“Hay que seguir trabajando como lo hacemos todos los días. Es difícil hablar de las cosas que hicimos bien cuando perdimos ante un rival que le debemos ganar sin ningún tipo de excusas. La gente quería ganar su partido, estar de primero, disfrutar su Carnaval y no le pudimos cumplir. Hay que trabajar todos los días. Pagamos muy caro las distracciones que tuvimos y no fuimos capaces de revertirlas. No esperen que yo venga aquí a señalar a un jugador, el responsable soy yo, que no soy capaz de ganarle a Envigado”, concluyó.