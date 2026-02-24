La ambición de Independiente Santa Fe para la temporada 2026 ha quedado de manifiesto con una política de fichajes fuerte, diseñada primordialmente para encarar con garantías la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aunque el rendimiento en el torneo local ha sido irregular, la dirigencia y el cuerpo técnico han priorizado la construcción de una nómina con roce internacional y variantes ofensivas que le permitan al equipo volver a los primeros planos del continente.

En este contexto de reestructuración bajo el mando del estratega uruguayo Pablo Repetto, el club capitalino ha concretado la incorporación de un futbolista con experiencia en ligas de Europa y Argentina, buscando añadir esa chispa de creatividad que le ha faltado en el último tercio del campo.

El nuevo integrante de la familia “cardenal” es el argentino Maximiliano Lovera, un extremo de 26 años que llega procedente de Rosario Central. El anuncio oficial se realizó a través de las redes de Santa Fe, confirmando que el jugador aterrizará en Bogotá para someterse a los exámenes médicos de rigor antes de firmar.

Previo a este anuncio, el club dueño de su pase, Rosario Central, detalló que la operación se cerró bajo la modalidad de préstamo por un año con una opción de compra, protegiendo el vínculo contractual que el jugador mantiene con la institución argentina hasta diciembre de 2027.

Conocido en el ámbito futbolístico como ‘Pipa’, Lovera no es un desconocido para los seguidores del fútbol sudamericano; fue el autor del gol que le dio el título a Rosario Central en la Copa de la Liga 2023, lo que demuestra su capacidad para aparecer en momentos decisivos.

En su última etapa en Argentina, el atacante sumó participación en 14 compromisos, registrando dos asistencias. Su perfil técnico destaca por ser un jugador veloz y explosivo, con una versatilidad que le permite desempeñarse con solvencia tanto por la banda izquierda como por la derecha, o incluso asumir funciones de mediocampista ofensivo por el centro, ofreciendo a Repetto múltiples soluciones tácticas según las necesidades del partido.

Con el arribo de Lovera, Santa Fe suma ya nueve incorporaciones en este semestre, integrándose a una lista de refuerzos que incluye nombres como Nahuel Bustos, Helibelton Palacios y Franco Fagúndez, entre otros. Este esfuerzo económico y deportivo busca revertir el presente del equipo en la Liga BetPlay, donde actualmente se ubica en la duodécima posición con 10 unidades.

La expectativa es que el argentino pueda estar disponible lo antes posible, especialmente considerando que el calendario presenta un desafío exigente: el enfrentamiento contra Atlético Nacional, un duelo que podría servir como punto de inflexión para el “León” antes de volcar sus energías plenamente al sueño continental.