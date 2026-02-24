La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho y señalado como máximo cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación, generó una fuerte sacudida en México. Junto con la noticia del operativo que terminó con su vida, en redes sociales comenzó a circular una ola de especulaciones que rápidamente se hicieron virales.

Lea más: Operativo contra ‘El Mencho’ deja 25 militares muertos y 70 detenidos en México

Entre los rumores más difundidos apareció el nombre de María Julissa, creadora de contenido digital, a quien en distintas publicaciones señalaron de supuestamente haber colaborado con las autoridades para ubicar al narcotraficante.

Asimismo, las versiones sostenían que los organismos de inteligencia habrían seguido los movimientos de la ‘influencer’ y que, a partir de ello, lograron dar con el paradero del capo. Incluso, algunos mensajes insinuaban que existía una relación cercana entre ella y el jefe criminal, lo que habría facilitado información estratégica para el despliegue militar.

No obstante, hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado esas afirmaciones ni ha mencionado a la joven en los informes oficiales relacionados con el caso.

Ver más: La muerte de ‘El Mencho’ representa “un gran avance” para México y Estados Unidos, según el subsecretario estadounidense

Frente al creciente señalamiento en plataformas digitales, María Julissa decidió pronunciarse públicamente y negar cualquier vínculo con ‘El Mencho’. A través de sus redes sociales afirmó: “quiero tomarme un momento para aclarar esta situación. Yo no tengo nada que ver con lo que está pasando. La información que está circulando es falsa y carece de fundamento”.

La creadora de contenido también rechazó de manera enfática cualquier nexo con actividades del narcotráfico. “Obviamente jamás me metería con ese tema. Soy una persona que busca llevar la fiesta en paz. Les pido que, si ven información falsa, por favor la reporten porque no es verdad”, manifestó, al tiempo que pidió a sus seguidores frenar la difusión de versiones sin sustento.

En otro mensaje advirtió sobre la facilidad con la que pueden alterarse imágenes o fabricarse contenidos engañosos en internet. “Hoy en día es muy fácil alterar fotos o crear contenido falso. No den por cierto todo lo que ven en redes”, agregó, agradeciendo a quienes la contactaron directamente para conocer su versión.

Lea también: ‘El Mencho’, del México rural a ser uno de los capos más buscados del mundo

Finalmente, en distintas regiones de México se reportaron disturbios tras la caída del líder del CJNG, con bloqueos viales, quema de vehículos y enfrentamientos armados. Las autoridades activaron alertas de seguridad en varios estados ante posibles retaliaciones, un escenario que favoreció la rápida propagación de rumores y teorías en el entorno digital.