El astro argentino Diego Armando Maradora cumpliría 65 años este jueves 30 de octubre. A pesar de su fallecimiento el 25 de noviembre del 2020, sus fanáticos siguen recordando con cariño su legado en el fútbol mundial.

Y es que el 10 de la selección Argentina marcó un antes y un después en el balompié con muchas de sus jugadas en el terreno de juego.

Por ello, recientemente el Banco Central de la República Argentina lanzó una moneda de plata en ocasión del Mundial 2026 de fútbol, que lleva grabada en el dorso el trazo del histórico gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra en los cuartos de final del campeonato mundial de México 1986, que es considerado el mejor de la historia de los mundiales.

Gracias a este homenaje dedicado al fallecido deportista que vistió los colores de importante equipos como del Boca Juniors, Barcelona y Napoli, acá le contamos 10 momentos protagonizados por el argentino que marcaron la historia del fútbol.

Debut profesional (1976) Primer gol en Primera División (1976) Fichaje por Boca Juniors (1981) Mundial España 1982 Fichaje por el FC Barcelona (1982) Época dorada en el Napoli (1984–1991) Mundial México 1986 – Campeón del Mundo Subcampeonato Mundial (Italia 1990) Sanción por dopaje (1991 y 1994) Fallecimiento y legado (2020)

Detalles de la moneda

Esta pieza forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que sigue a iniciativas similares en mundiales anteriores, de las que también participó el Banco Central argentino.

“El diseño de esta moneda conmemorativa, en la parte central de su anverso, presenta una pelota atravesando la moneda, como alegoría sobre la pasión futbolera, mientras que en el arco superior se inscribe la leyenda República Argentina y, en el inferior, Copa Mundial de la FIFA 2026”, precisó el comunicado.

El reverso, por su parte, muestra un esquema de la mítica jugada de Maradona, desde el momento en que recibe el balón detrás de la mitad del campo hasta el remate a portería tras regatear a cuatro jugadores ingleses y al portero Peter Shilton.

Aquel tanto marcó el 2-0 parcial del duelo de cuartos de final, tras un polémico gol con la mano del astro argentino del fútbol bautizado en Argentina como ‘La mano de Dios’ y antes del descuento del goleador inglés Gary Lineker para sellar el 2-1 final.

Argentina superaría en semifinales a Bélgica y luego a Alemania en la final para quedarse con su segunda Copa del Mundo, tras el título obtenido como local en 1978.

“La moneda es de plata 925, posee canto estriado, un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 milímetros. La emisión para el mercado nacional es de 2.500 unidades. Además, se acuñaron monedas de oro de diseño similar que serán comercializadas en el ámbito internacional”, agregó el BCRA, que detalló que las monedas tendrán un valor simbólico de diez pesos argentinos.

El diseño fue realizado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA y fueron acuñadas por la Real Casa de Moneda de España – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.