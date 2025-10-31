El francés Victor Wembanyama firmó otro recital este jueves y dirigió con un doble doble de 27 puntos y 18 rebotes la quinta victoria de cinco de los San Antonio Spurs, en una jornada de la NBA en la que los Oklahoma City Thunder prolongaron su camino perfecto con un cómodo triunfo 127-108 contra los Washington Wizards.

Además, los Milwaukee Bucks tumbaron a los Golden State Warriors pese a no poder contar con el griego Giannis Antetokounmpo.

Vuelan los San Antonio Spurs, que firmaron el mejor arranque de temporada en la historia de la franquicia con su perfecto cinco de cinco. Ganaron 107-101 en casa a unos Miami Heat en forma al ritmo de un Wembanyama espectacular.

El número uno del draft de 2023, de 21 años, acabó el partido con 27 puntos (10 de 23), 18 rebotes, seis asistencias y cinco tapones (3 de ellos en el cuarto período) en 39 minutos.

Está completamente recuperado tras la trombosis venosa en un hombro que le hizo perder la segunda mitad de la última temporada.

Miami perdió después de tres victorias consecutivas. El equipo de Erik Spoelstra luchó hasta el final, empujado por un Bam Adebayo de 31 puntos y diez rebotes, que también conectó cuatro triples. El mexicano Jaime Jáquez aportó seis puntos, ocho rebotes y seis asistencias saliendo del banquillo.

OKC pasa el rodillo

Los Thunder, vigentes campeones de la NBA, celebraron su sexta victoria en otros tantos partidos este curso gracias a su 127-108 ante los Wizards. Shai Gilgeous Alexander, el MVP de la última temporada, volvió a llevar de la mano a su equipo con 31 puntos, fruto de un once de veinte en tiros de campo y tres triples.

OKC contó además con una gran aportación de su banquillo. Isaiah Joe y Ajay Michell metieron veinte puntos cada uno para el equipo de Mark Daigneault, que esta noche no pudo contar con Chet Holmgren ni Jalen Williams.

La victoria de los Thunder llegó en un día complicado para la franquicia, después de que su jugador Nikola Topic fuera diagnosticado con cáncer testicular.

El base ya ha comenzado el tratamiento para curar la enfermedad, consistente en quimioterapia y no tiene una fecha señalada para regresar a la competición.

Ryan Rollins hace de Giannis

Giannis Antetokounmpo, que promedia 36.3 puntos por partido en este arranque de temporada, se perdió el partido del Fiserv Forum ganado por 120-110 a los Warriors por molestias de rodilla.

Sin embargo, sus Bucks consiguieron su cuarta victoria de un curso en el que solo cayeron una vez. Ryan Rollins, escolta que comenzó su carrera en Golden State, brilló para los Bucks con 32 puntos (13 de 21 en tiros y 5 de 7 en triples) y ocho asistencias.

Ocho jugadores de los Bucks terminaron el partido del Fiserv Forum con dobles dígitos, entre ellos Myles Turner (17 puntos).

Los Warriors perdieron su segundo partido de seis disputados. No les bastaron los 27 puntos de Steph Curry ni el doble doble de 23 puntos y once rebotes de Jimmy Butler.

En el otro partido del programa de este jueves, los Orlando Magic se impusieron a domicilio a los Charlotte Hornets (123-107) con cinco jugadores con más de 18 puntos.

Entre ellos, Franz Wagner metió 21, Paolo Banchero rozó el triple doble con 20 puntos, nueve rebotes y nueve asistencias, y Tristan Da Silva aportó 19 saliendo del banquillo.