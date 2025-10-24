Hansi Flick y Xabi Alonso vivirán este domingo su primer Clásico en los banquillos, un duelo entre dos entrenadores con pasado exitoso en la Bundesliga y un buen palmarés defendiendo los intereses del Bayern de Múnich.

Sin embargo, Flick y Xabi Alonso seguramente no podrán coincidir sobre el césped del Bernábeu durante el partido, pues el preparador germano, que aún espera una resolución favorable del TAD, tendrá que cumplir un partido de sanción por la doble tarjeta amarilla que vio en el último encuentro de LaLiga ante el Girona.

Ambos ganadores de la Bundesliga

Enfrentados en este Madrid-Barça de la jornada 10, Flick y Xabi tienen nexos en común. Su palmarés como entrenadores refleja haberse bañado en cerveza por alzar la ‘Meisterschale’, el trofeo que se entrega al campeón de la Bundesliga.

El primero en hacerlo como técnico fue el preparador azulgrana, que se proclamó campeón dirigiendo al Bayern de Múnich las temporadas 2019-20 y 2020-21.

Una gloria que el entrenador del Real Madrid tocó la pasada campaña con el Bayer Leverkusen, donde había llegado el curso 2022-23 después de haber entrenado a la Real Sociedad B.

Como detalle curioso, el defensa Josip Stanisic ganó la Bundesliga siendo dirigido primero por Hansi Flick y después por Xabi Alonso.

Su pasado en el Bayern, otro de sus puntos de conexión

Flick dirigió al cuadro muniqués antes de su llegada al Barça. Y, siendo jugador del Bayern, Xabi Alonso conquistó a la Bundesliga los tres cursos que jugó en la Liga alemana: en los dos primeros con Guardiola y el último a las órdenes de Carlo Ancelotti, a quien Flick derrotó cuatro veces la pasada temporada en los Clásicos.

En sus tres campañas con el Bayern de Múnich, el actual técnico de los blancos compartió vestuario con el delantero polaco Robert Lewandowski, que no podrá disputar el Clásico con el Barça al estar lesionado. Y en las dos últimas también con Thiago Alcántara, ahora miembro del equipo técnico del conjunto azulgrana.

Sus destinos vuelven a cruzarse, pero ahora en LaLiga

Será la primera vez que ambos entrenadores se enfrenten en un Real Madrid-Barcelona. Xabi Alonso acumula muchos duelos contra los barcelonistas, pero todos sobre el terreno de juego.

Ahora, después de experimentar la miel de ganar la Bundesliga, ha pasado a ser el inquilino del banquillo blanco cogiendo el relevo de Carlo Ancelotti. Por el momento, ha contabilizado ocho victorias y una derrota en el campeonato. Un camino casi perfecto que el Barça de Flick intentará romper para asaltar el liderato.

1 contra 1 del clásico español: ¿Quién gana?



Madridistas vs Culés, llegó su momento. Pusimos frente a frente a los cracks de ambos equipos… y solo uno puede ganar cada posición.



¿Tu favorito pasa la prueba del Clásico? pic.twitter.com/U5Cykwebk6 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) October 24, 2025

Los precedentes hacen ser optimistas a los culés. Y es que siete de los últimos ocho entrenadores del Real Madrid han perdido su primer Clásico en la competición doméstica. Además, Flick ha ganado los cuatro partidos que ha dirigido contra los madrileños entre todas las competiciones.

Un cuatro de cuatro en sus primeros Clásicos que el entrenador alemán quiere convertir este domingo en un cinco de cinco para igualar la mejor racha azulgrana de la historia en los Clásicos: las cinco victorias consecutivas que, entre 2008 y 2010, logró el Barça de Pep Guardiola.