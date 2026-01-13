Xabi Alonso se despidió del Real Madrid con un mensaje escueto en redes sociales, en el que elegante, agradeció la confianza de la directiva y de los jugadores más el cariño del madridismo.

“Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad”, escribió Xabi Alonso en su cuenta oficial de Instagram junto a dos fotos dirigiendo al Real Madrid.

“Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”, sentenció.

El cuadro merengue ha decidido prescindir de Xabi Alonso tras caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. En un comunicado apuntó que la salida fue “de mutuo acuerdo” con el técnico.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, aseguró el Real Madrid en el comunicado.

“Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”, también se lee en el escrito.

Xabi Alonso tomó las riendas del Real Madrid para dirigir al equipo en el Mundial de Clubes el pasado mes de junio, tras cerrar su etapa en el Bayer Leverkusen.

Elegido como el sustituto del italiano Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia del club blanco, el técnico se estrenó el 18 de junio con un empate ante Al-Hilal. Tras cuatro victorias en el torneo, cayó en semifinales, goleado por el PSG (4-0).

En la actual campaña, Xabi Alonso tenía al Real Madrid segundo clasificado en LaLiga EA Sports, a 4 puntos del Barcelona, clasificado entre los ocho primeros en la fase de liga de la ‘Champions League’ y en octavos de final de la Copa del Rey.

Cedió en la final de la Supercopa de España, tras eliminar al Atlético de Madrid en semifinales, en el clásico frente al Barcelona (3-2), una derrota que ha desencadenado su destitución.

En total, Xabi Alonso ha dirigido como entrenador del Real Madrid 34 encuentros, de los que venció 24, empató 4 y encajó 6 derrotas.

Álvaro Arbeloa, actual técnico del Real Madrid Castilla, es el elegido por la directiva madridista para tomar las riendas de primer equipo en sustitución de Xabi Alonso.

“El Real Madrid CF comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo”, anunciÓ el club en un comunicado.

Álvaro Arbeloa dirigía al Castilla desde junio de 2025, tomando el relevo de Raúl González, y toda su carrera como técnico se ha desarrollado en la cantera madridista, donde comenzó en la temporada 2020/2021 dirigiendo al Infantil A, en la que se proclamó campeón de liga.

Tras esto, entrenó al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

Arbeloa, como jugador, defendió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales, en los que ganó ocho títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.

Un Arbeloa que asume el banquillo del primer equipo tras solo unos meses en el Castilla, en los que tiene al filial madridista en cuarta posición del Grupo 1 de Primera RFEF.

En el comunicado del Real Madrid no se especifica la duración del contrato de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo, cuyo primer reto será este miércoles, en la visita al Albacete para la disputa de los octavos de final de la Copa del Rey.