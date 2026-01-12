El francés Kylian Mbappé ha dejado un mensaje de despedida con agradecimiento al técnico Xabi Alonso, destituido del Real Madrid tras caer en la final de la Supercopa de España, le agradece su “confianza desde el primer día” y resalta sus “ideas claras” y conocimientos.

Leer también: Real Madrid destituye a Xabi Alonso y nombra a Álvaro Arbeloa como nuevo técnico

“Ha sido corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día”, escribe Mbappé en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto chocando la mano con Xabi Alonso.

“Te recordaré como un entrenador que tenía ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu próximo capítulo”, añade.

Por otro lado, el turco Arda Güler, centrocampista del Real Madrid, también se despidió de Xabi, y le quiso agradecer su confianza “desde el primer día” y la ayuda en “cada conversación, cada detalle, cada exigencia” que le ayudó a convertirse “en un mejor jugador”.

“Sr. Xabi Alonso, gracias por creer y confiar en mí desde el primer día. Cada conversación, cada detalle, cada exigencia me ayudó a moldear mi juego y a alcanzar un nivel superior”, comienza la publicación de Arda Güler en sus redes sociales.

“Estoy profundamente agradecido por todo lo que has aportado a mi trayectoria. Tu confianza en mí me ha convertido en un mejor jugador. Te deseo a usted y a su equipo mucho éxito en lo que venga después. Su influencia siempre permanecerá conmigo”, concluye.

También compartieron un mensaje de adiós Dani Ceballos y el ucraniano Andriy Lunin, coincidiendo en que Xabi Alonso logrará éxitos lejos del Real Madrid.

Importante: Barcelona 3, Real Madrid 2: Raphinha tumba el plan ultradefensivo de Xabi y pinta la Supercopa de azulgrana

“Muchas gracias por todo, míster. Con tu ambición, tus ganas y tu forma de ver el fútbol solo te esperan grandes cosas. Le deseo lo mejor”, escribió Ceballos.

“Gracias por todo míster. Eres un gran entrenador y vas a lograr muchos éxitos. ¡Mucha suerte”, publicó Lunin.

Por otro lado, Dean Huijsen le agradeció “todo lo vivido” y le deseó “lo mejor para el futuro” a Xabi Alonso, mientras que el francés Aurelien Tchouaméni destacó el poder haber sido entrenado por el excentrocampista.

“Gracias por todo. Fue un placer aprender de uno de los mejores de siempre. Todo lo mejor para tu carrera”, señaló.