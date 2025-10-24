Liga Deportiva Universitaria de Quito metió un pie en la final de la Copa Libertadores al golear por 3-0 al todopoderoso Palmeiras en el partido de ida de las semifinales del torneo, en el que el conjunto brasileño perdió la condición de invicto que mantenía en este campeonato.

Con dos goles del boliviano Gabriel Villamil, a los 16 y 27 minutos, y otro del argentino Lisandro Alzugaray, de penalti en los minutos adheridos al primer tiempo, el ‘Rey de Copas’ de Ecuador protagonizó una noche de ensueño para ilusionarse con volver a disputar el máximo título continental que ya ganó en 2008.

La presión permanente, los cambios de frente, los pases profundos y de primera intención de Liga, desacomodaron a la defensa del Verdäo, que se refugió en los tiros de esquina, pero no le alcanzó y vio caer en tres ocasiones su arco.

El cuadro ecuatoriano, al mando del técnico brasileño Tiago Nunes, dio muestras de una gran jerarquía para imponerse al Palmeiras, que llevaba una racha de nueva partidos ganados y uno empatado en esta edición de la Libertadores.

Villamil hizo el primero para el equipo albo tras dominar el balón entre varios defensas dentro del áreas y propinar un poente disparo que no logró controlar el portero Carlos Miguel, tras un pase retrasado de Quiñónez, al minuto 16.

Una mano de Pereira dentro de su zona defensiva llevó a LDU a disponer de un penalti que no desaprovechó Azulgaray para dejar el partido encarrilado para el cuadro local.

Al borde del entretiempo, Bryan Ramírez se adentró en el área contraria y, en una jugada similar a la del primer gol, dio un pase preciso hacia atrás para que nuevamente el boliviano Villamil rematase de primeras y pusiese el 3-0.

Solo en dos ocasiones en el primer tiempo Palmeiras logró zafarse de la presión y dominio persistente del local, pero los disparos de Raphael Veiga pasó sobre el arco y Alexander Domínguez le bloqueó el remate de Vitor Roque.

Domínguez, que jugó tras la lesión a última hora de Gonzalo Valle, bloqueó un remate desde corta distancia del argentino Flaco López, apenas iniciado el segundo tiempo.

El equipo quiteño bajó las revoluciones de su juego en el segundo tiempo y Palmeiras comenzó a trabajar mejor el partido.

A pesar de las libertades que concedió LDU, el campeón de la Libertadores de 1999, 2020 y de 2021 no supo aprovechar la calidad de sus atacantes, porque careció de una mayor ambición.

Bruno Rodrigues ganó el control del balón a los defensas de Liga, en la primera que tocó tras reemplazar a Vitor Roque y enfiló disparo para gol, pero el portero Domínguez salvó a su equipo, al minuto 83.

Sobre el final del partido fue expulsado el atacante de Liga, Bryan Ramírez.

El partido de vuelta se disputará el próximo jueves en territorio brasileño, del que saldrá el finalista por el título de la actual Libertadores.

- Ficha técnica:

3. Liga Deportiva Universitaria de Quito: Alexander Domínguez; Kevin Minda, Ricardo Adé, Richard Mina (m.69, Josué Cuero); José Quintero, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Leonel Quiñónez; Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray (m.81, Lautaro Pastrán) y Jeison Medina (m.88, Michael Estrada).

Entrenador: Tiago Nunes.

0. Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven (m.46, Agustín Giay), Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Emiliano Martínez (m.69, Allan), Andreas Pereira (m.64, Jefté), Raphael Veiga (m.46, Ramón Sosa), Anderson; Flaco López y Vitor Roque (m.82, Bruno Rodrígues).

Entrenador: Abel Ferreira.

Goles: 1-0,m.16: Gabriel Villamil. 2-0, m.27: Lisandro Alzugaray. 3-0, m.45+2: Gabriel Villamil.

Árbitro: Facundo Tello, de Argentina, amonestó a López, Gruezo, Alzugaray, Ramírez, Mina y Quiñónez. Expulsó a Ramírez (m.90+6) con roja directa.

Incidencias: partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, ante unos 40.000 espectadores.