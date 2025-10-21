Guillermo Celis nunca evade tema. El volante, que es uno de los referentes y capitanes de Junior, reconoce que tienen mucho por mejorar, pero es optimista de cara a lo que se viene.

Por eso, al momento de hacer el balance sabe que fallaron en la Copa Colombia, sin embargo, tiene el anhelo intacto de conquistar la estrella 11 para el equipo.

“En el balance se logró el primer objetivo, la clasificación anticipadamente. Creo que eso es positivo para nosotros, para el club, para el cuerpo técnico, porque ahora se puede planificar de una mejor manera el tema. Sabemos que ahorita hay tiempo para gestionar bien esos cuadrangulares que sabemos que es un torneo aparte, que comienza un nuevo campeonato. Va a ser muy importante tomar buenas decisiones y que todos podamos llegar bien y fuertes a esos cuadrangulares, porque ahí vamos a poder marcar la diferencia. Lastimosamente no se cumple el objetivo de la Copa, fue doloroso, fue un golpe duro para todo el plantel, pero bueno, creo que en estos momentos estamos en Sudamericana, si no estoy mal, y siendo campeones del torneo vamos a poder estar en la Copa Libertadores, que es lo que todos queremos, además de lograr esa anhelada estrella once”, afirmó en diálogo con EL HERALDO en la comodidad de su hogar.

Siguiendo esa línea, el volante dejó en claro que nadie en el equipo desechó la Copa y que siempre tuvieron como meta ganarla.

“Junior es un equipo que tiene que apostarle siempre a todo. Creo que si bien nos quedamos afuera, nosotros en ningún momento le quitamos importancia al tema de la Copa. Siempre se le dio el valor. Nosotros los jugadores, el cuerpo técnico, siempre quisimos estar en las dos competencias. Aparte de que eso iba a abrir la puerta de que todos tuvieran la oportunidad para jugar, porque sabemos que somos un plantel amplio y ahorita se reduce ese margen, porque nos quedamos con una sola competencia. Nos dolió, pero creo que el grupo se ha levantado de ese golpe duro, logramos una clasificación anticipada y ahorita lo que queda es gestionar bien, llegar fuertes, llegar todos en un buen estado de salud a los cuadrangulares, porque sabemos que esos 25-30 días que se van a venir en las finales nos va a dar la posibilidad de ganar el año, como así decimos”, afirmó.

El mediocampista dijo que respetan todo tipo de críticas y sabe que han tenido partidos en los que no han representado de la mejor manera a la institución.

“La verdad nosotros respetamos la crítica. Hay que reconocer cuando se hacen bien las cosas y cuando no. El equipo en algunos partidos no ha representado al hincha, no ha representado a los medios, no ha representado a lo que es Junior, a lo que es Barranquilla, y nosotros somos muy conscientes de eso. Y nada, aceptamos todo tipo de crítica. Lo bueno que ha tenido este plantel de jugadores es que ha sabido sobrellevar eso y que estamos luchando y estamos peleando por los objetivos. Sabemos que el objetivo principal de todo es el título y es lo que tenemos todos en nuestra cabeza, y vamos a pelear hasta el último minuto por eso. Vamos a siempre intentar lograr ese título tan anhelado para todos nosotros, porque es el objetivo principal que nos pusimos a principios de semana”, destacó.

El sincelejano destacó todo el trabajo del grupo de futbolistas y aseguró que eso es lo mejor que tiene la institución para pelear con todo por la estrella.

“Yo creo que nosotros tenemos muy buenos jugadores, tenemos un plantel amplio. Todos los que han tenido la oportunidad de estar han aportado ese granito de arena. Mira que se han dado muchos cambios. Por distintas situaciones no se ha podido repetir muchas veces el armado del equipo, que yo creo que eso para un cuerpo técnico debe ser fundamental. Todos hemos tenido la oportunidad y yo creo que todo el mundo ha respondido, todo el mundo ha estado enfocado en brindarle una solución al equipo, y eso es importante porque no es fácil gestionar a tantos jugadores con mucho recorrido y otros que están comenzando. Yo creo que eso ha sido importante y lo han gestionado de muy buena manera”, señaló.

Por último, Guillermo Celis le envió un mensaje a todos los hinchas de cara a lo que queda de semestre para ‘el Tiburón’.

“Más que un mensaje es lo que nosotros podamos reflejar en el terreno de juego. La victoria del otro día fue una victoria a lo Junior, que ya la hemos vivido muchas veces. Nos dejaron vivos y creo que el esfuerzo de todos los compañeros sacó adelante un partido que para nosotros era fundamental, así en el juego, quizá, con el tema de la expulsión y con los detalles, no se haya podido fluir como la gente le gustaría. Porque nosotros somos conscientes de eso, sabemos cómo es nuestra afición, que es exigente, que no solamente se basa en un resultado sino en las formas, nosotros sabemos que en las formas todavía tenemos muchas cosas por mejorar, pero que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para poder, en ese terreno de juego, reflejar lo que ellos quieren y poderles dar una alegría grande, porque esa va a ser la alegría para todos nosotros y para nuestra familia también. Vamos a luchar por esa estrella once, ojalá, Dios mediante, y con el trabajo de todos, podamos conseguir ese objetivo tan anhelado”, concluyó.