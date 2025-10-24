Este domingo 26 de octubre se jugará otro partido del clásico español entre el Real Madrid y el FC Barcelona, como parte de la jornada 10 de La Liga de España. El encuentro se realizará en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Leer también: Liga de Quito mete un pie en la final de la Libertadores con una goleada al Palmeiras

Este compromiso marcará el primer clásico en el que se enfrenten los entrenadores Hansi Flick y Xabi Alonso, un duelo entre dos técnicos con pasado exitoso en la Bundesliga y un buen palmarés defendiendo los intereses del Bayern de Múnich.

Sin embargo, Flick y Xabi Alonso seguramente no podrán coincidir sobre el césped del Bernábeu durante el partido, pues el preparador germano, que aún espera una resolución favorable del TAD, tendrá que cumplir un partido de sanción por la doble tarjeta amarilla que vio en el último encuentro de LaLiga ante el Girona.

El Barcelona llegará al clásico luego de haber goleado al Olympiacos por 6-1 en Champions League, mientras que el equipo de Xabi Alonso derrotó a la Juventus por 1-0.

A lo largo de la historia, merengues y blaugranas se enfrentaron en 261 partidos, con 105 victorias de Real Madrid y 104 triunfos de Barcelona. 52 terminaron en empate.

Por Liga, ambos equipos se enfrentaron en 190 oportunidades, con 79 triunfos para los blancos y 76 para los culés.

Importante: Lionel Messi renueva su contrato con el Inter Miami

A qué hora y dónde ver el clásico entre Real Madrid y Barcelona en Colombia

El clásico se jugará el domingo 26 de octubre, a las 10:15 de la mañana hora de Colombia y se podrá ver por medio de Disney+ en su plan Premium.