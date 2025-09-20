El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que el proceso de recuperación del delantero azulgrana Lamine Yamal, que arrastra molestias en el pubis, va “día a día” y que “necesita más tiempo” para reaparecer con el primer equipo azulgrana.

El atacante catalán, que se ha perdido los dos últimos partidos contra el Valencia y el Newcastle, tampoco jugará el duelo de este domingo ante el Getafe en el Estadio Johan Cruyff.

El lateral Alejandro Balde, baja en las últimas semanas por una lesión muscular, tampoco entrará en la convocatoria para este partido, si bien el técnico alemán ha reconocido, desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, que podría volver “pronto”

“Hay que ir día a día con Lamine. Con Balde su caso está mejor y esperamos poder verlo pronto de nuevo. Lamine necesita más tiempo”, ha desvelado Flick.

El preparador de Heidelberg tampoco podrá contar este domingo con Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, de quien ha dicho que en “los próximo días” se decidirá si pasa por el quirófano o sigue con el tratamiento conservador de las molestias que arrastra en la rodilla derecha.

Flick también ha revelado que el central Pau Cubarsí, que este sábado no se ha entrenado por unas molestias en la rodilla izquierda, es duda para medirse al conjunto que entrena José Bordalás.

Contra el Getafe, el entrenador azulgrana busca “piernas frescas” después del desgaste físico causado por el partido que sus jugadores disputaron el jueves ante el Newcastle (1-2).

❝ We've trained well. Going into this match, having fresh legs will be important. ❞



– Hansi Flick, on #BarçaGetafe pic.twitter.com/OZeeAzWAIS — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 20, 2025

Por ello, ha subrayado que, pese a la suplencia de algunos futbolistas llamados a tener protagonismo como Dani Olmo en los dos últimos encuentros, “todos los jugadores son importantes” y que lo fundamental para el club “es que el equipo tenga éxito”.

En el último duelo disputado St James’ Park, despuntó el delantero Marcus Rashford, uno de los nuevos fichajes para esta temporada, quien firmó el doblete de la victoria azulgrana en el debut en la máxima competición europea.

“Creo firmemente en su calidad, pero uno tiene que trabajar duro siempre e ir aprendiendo. Yo voy a seguir apretándole y apoyándole”, ha dicho sobre el internacional inglés.

El lunes, un días después del encuentro contra el Getafe, el técnico germano formará parte de la comitiva azulgrana en la gala del Balón de Oro que tendrá lugar en París, donde Lamine Yamal, Raphael Dias Raphinha, Pedro González ‘Pedri’ y Robert Lewandowski están nominados al premio a mejor jugador de la temporada pasada.

“Algún día veremos a Lamine ganar el Balón de Oro. Estamos nominados y cualquiera de los que está nominado se lo merece. Hay que estar ahí y mostrar respeto a los ganadores, es importante”, ha dicho Flick, que opta a ganar el premio Johan Cruyf a mejor entrenador del año.

Por último, el preparador del Barcelona ha sido preguntado por el encontronazo que tuvo Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, con un aficionado en el partido de la Liga de Campeones contra el Liverpool tras el tanto de la victoria del equipo inglés (3-2) en el tiempo añadido.

“No sé cómo se sintió el ‘Cholo’ en ese momento, yo también me he sentido así. Al final yo me concentro en mi equipo, pero al final a nadie le gusta escuchar esas cosas. Cada uno es diferente. Entiendo perfectamente su comportamiento, pero cada uno es distinto”, ha reflexionado.

