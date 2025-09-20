El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku. Segunda ‘pole’ consecutiva de ‘Mad Max’.

Verstappen, de 27 años, firmó su cuadragésima sexta ‘pole’ en la F1 —la sexta de la temporada— al dominar la caótica y larguísima calificación —con seis banderas rojas y que duró dos horas—, en cuya decisiva Q3 cubrió los 6.003 metros de la pista azerbaiyana en un minuto, 41 segundos y 117 milésimas, 478 menos que Sainz y con 590 de ventaja sobre el neozelandés Liam Lawson (RB).

Lawson sale tercero —tras lograr el mejor resultado de su carrera en una calificación de F1—, desde la segunda fila, en la que lo acompañará el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que arranca cuarto.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Ferenando Alonso (Aston Martin) sale undécimo, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) lo hará desde la decimosexta plaza.