Ya falta poco para el partido que Junior tendrá ante Independiente Medellín, este domingo, a partir de las 6:20 p. m., en el estadio Atanasio Girardot.

Para este compromiso el entrenador Alfredo Arias ha venido practicando con una modificación táctica buscando salir del bache por el que atraviesa el equipo en los últimos tres partidos.

Por eso se espera que por primera vez bajo su mando ‘el Tiburón’ juegue con una línea de tres defensores.

Además, los laterales jugarían como carrileros y a la hora de defender se armaría una línea de cinco.

Más adelante estarían dos volantes de marca acompañados por otro futbolista para ser el que le dé fútbol al equipo, mientras que dos delanteros serán los encargados de llevar el peligro al área rival.

Si bien lo más esperado es que utilice la línea de tres, no está del todo descartado que siga jugando con el mismo esquema.

Así sería la formación: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Javier Báez, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Didier Moreno, Jesús Rivas; José Enamorado y Guillermo Paiva.