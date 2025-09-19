Con un golazo de Luis Daniel Cárcamo, la selección Atlántico sub-23 venció 1-0 a Magdalena, logrando su clasificación a las semifinales del Campeonato Nacional de la categoría, que se está jugando en Bogotá.

Lea también: El Benfica asegura que está cumpliendo con los pagos al Palmeiras por Richard Ríos

En el minuto 28 del segundo tiempo, Cárcamo tomó el balón por la zona izquierda, hizo una diagonal hacia adentro eludiendo a tres rivales y conectó un derechazo abajo al palo izquierdo del arquero.

El equipo dirigido por el técnico Williams Fiorillo terminó en el primer lugar del Grupo A con siete puntos, tras dos victorias y un empate.

Le ganó el liderato a Huila por un gol menos en contra, ya que ambos seleccionados sumaron las mismas unidades y cada uno marcó cinco anotaciones. Los huilenses derrotaron este viernes 2-1 a Caquetá.

Lea también: “‘El gallo y el pollo’, de Diomedes, fue la canción que me inspiró a ganar el bronce en el Mundial de Atletismo”: Natalia Linares

Con la derrota ante su rival caribeño, Magdalena quedó eliminado sumando solo tres puntos.

El cuadro atlanticense, que es el actual campeón de la categoría, espera ahora la definición del Grupo B para conocer el rival que enfrentará este sábado, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Lea también:Falcao García habló de la lesión que lo dejó por fuera del Mundial: “Me quebré y no aguanté más”