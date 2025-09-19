Radamel Falcao García recordó recientemente en una entrevista uno de los episodios más tristes de su vida: no poder ir al Mundial de Brasil 2014. El delantero colombiano abrió su corazón sobre este difícil momento en plena cima de su carrera, a causa de una lesión repentina que le cambió la vida.

Todo sucedió en un partido de Copa de Francia, entre Mónaco (equipo al que pertenecía Falcao en ese entonces) y Chasselay, cuando el defensor Soner Ertek ejecutó una fuerte barrida que terminó perjudicando al colombiano con un doloroso diagnóstico: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El jugador samario recordó, en diálogo con el exfutbolista Mario Suárez, cómo fueron aquellos días de llanto y el proceso desde las primeras pruebas médicas hasta el momento en que José Pékerman, quien era el técnico de la Selección Colombia, tuvo que dejarlo por fuera de la convocatoria.

“Me acuerdo que esa noche que me traen en avión privado a mi casa y ya hacían llamadas. Yo ya sabía, el doctor me había hecho los test y la rodilla se movía para todos lados. No me lo habían confirmado, pero yo dentro de mí sabía“, contó el delantero colombiano sobre su lesión.

No obstante, en medio de la tristeza por no ir al Mundial, Falcao tenía una gran alegría: el nacimiento de su primera hija.

“Fue un momento de lucha, difícil, le preguntaba a Dios por qué me había pasado eso. Por suerte, había llegado mi primera hija, ya no solo pensaba en fútbol, era más humano”, enfatizó.

Falcao contó además, que el entrenador Pékerman lo esperó hasta el último minuto con la esperanza de que la lesión no fuera grave, y pudiera ir al Mundial, algo que el samario valoró demasiado.

“Fue un palazo durísimo. Dentro de todo, cuando me lesiono, traté de ser positivo; me decía que iba a hacer lo posible y después decidir en qué estamos. Yo creo que por José, él me lleva al Mundial. Él esperó, él tenía mucha fe y esperó hasta el último momento”, recordó con nostalgia el jugador.