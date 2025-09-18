La temporada regular del mejor béisbol del planeta está llegando a su final. El próximo domingo 28 de septiembre se cerrará esta parte de la campaña y se pasará a la postemporada, en la que las novenas que clasifiquen buscarán su lugar en la Serie Mundial.

La buena noticia para la ‘pelota caliente’ de nuestro país es que el serpentinero José Quintana ya tiene asegurada su presencia en los playoffs de la MLB.

El lanzador, que no jugará más en la campaña regular por una lesión, ya se clasificó con los Cerveceros de Milwaukee y estará listo para competir en la postemporada con su equipo.

Pero él no es el único que podríamos ver en la postemporada. El barranquillero Nabil Crismatt Abuchaibe, que viene haciendo muy bien las cosas con los Arizona Diamondbacks.

El lanzador se encuentra con su novena en puestos del comodín de la Liga Nacional, a 2.5 juegos de los Mets de Nueva York, que, hasta el momento, son los que se están llevando esa última plaza disponible.

Por los lados de la Liga Americana, Dónovan Solano podría llegar a jugar postemporada si los Rangers de Texas, que están a 4 juegos del último lugar del comodín, acceden a la siguiente ronda y deciden subirlo, debido a que por el momento se encuentra jugando con el equipo Triple A.

El sincelejano Jorge Alfaro, que hace poco regresó a Las Mayores, ya no tiene opciones porque los Nacionales de Washington ya están eliminados. Mismo caso para Gustavo Campero, que pese a estar lesionado, tampoco podría jugar si se recupera porque los Angelinos de Los Ángeles ya no tienen chances.

Así las cosas, solo José Quintana tiene su cupo seguro para la postemporada, pero Nabil Crismatt y Dónovan Solano también podrían disputarla.

*Las posiciones están actualizadas hasta antes de la jornada de este jueves*