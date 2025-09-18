Todo listo. Junior ya conoce las fechas de los partidos que tendrá ante América de Cali por los cuartos de final de la Copa Colombia.

El equipo rojiblanco, que clasificó luego tener una serie para el olvido contra Atlético FC, afrontará esta llave ante un conjunto vallecaucano que viene muy mal en el certamen local.

El partido de ida será el próximo jueves 2 de septiembre, a partir de las 8 p. m., en el estadio Metropolitano.

El compromiso de vuelta se disputará el miércoles 15 de octubre, a las 8:20 p. m., en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la capital vallecaucana.

Cabe recordar que antes del juego de vuelta, los rojiblancos tienen programado visitar a Alianza FC el lunes 13 de octubre en Valledupar, por lo que es probable que ese juego sufra un cambio y pase para el domingo, aunque todavía no está confirmado.

El ganador de esta llave de cuartos de final entre Junior y América chocará en las semifinales contra Nacional o el vencedor de la serie entre Once Caldas y Deportivo Pasto, que por el momento van ganando los blancos.