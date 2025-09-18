El lanzador colombiano José Quintana se perderá lo que resta de la temporada regular de las Grandes Ligas, luego de que los Cerveceros de Milwaukee lo colocaran en la lista de lesionados por una distensión en la pantorrilla izquierda.

La medida fue anunciada oficialmente el miércoles, con carácter retroactivo al 15 de septiembre. Esta baja representa un golpe sensible para el cuerpo de lanzadores del equipo en el tramo final de la campaña, aunque el veterano de 36 años aún es elegible para lanzar en la postemporada, si su recuperación lo permite y el equipo lo requiere.

El percance físico que dejó fuera a Quintana se originó el pasado domingo durante su apertura frente a los Cardenales de San Luis. En el cuarto episodio del encuentro, un batazo de línea de vuelta al montículo impactó la parte inferior de su pierna izquierda. Aunque el golpe fue evidente y requirió la asistencia del cuerpo médico, el zurdo colombiano optó por continuar en el juego tras ser evaluado. Sin embargo, el episodio dejó huellas visibles en su movilidad, algo que se haría más notorio minutos después.

Durante el último out de esa misma entrada, Quintana debió correr a cubrir la primera base luego de que el inicialista Jake Bauers tuviera dificultades para fildear una pelota. Bauers logró recuperarse a tiempo y envió el disparo al montículo, donde Quintana alcanzó la base justo antes que el corredor dominicano José Fermín, sellando el out. A pesar de haber ganado la carrera a la almohadilla, Quintana mostró señales de molestia y se le vio cojear levemente mientras se dirigía al dugout. Para el inicio del quinto inning, fue reemplazado por el relevista Aaron Ashby, una decisión que anticipaba que algo no estaba del todo bien con su estado físico.

La temporada 2025 ha sido productiva para Quintana, quien llegó a Milwaukee en busca de reafirmar su consistencia tras varios años marcados por altibajos. En 24 aperturas con los Cerveceros, el zurdo dejó marca de 11 victorias y 7 derrotas, con una efectividad de 3.96, consolidándose como una pieza clave en la rotación del equipo. Su experiencia y estabilidad ofrecieron un valioso respaldo, especialmente en momentos de inestabilidad o lesiones dentro del staff de lanzadores.

Para cubrir la baja de Quintana, los Cerveceros reactivaron al derecho Nick Mears desde la lista de lesionados de 15 días. Mears, quien ha lidiado con diversos problemas físicos a lo largo de la campaña, representa una alternativa viable desde el bullpen en este momento decisivo de la temporada. La decisión de sumar brazos frescos es clave para mantener la competitividad de la plantilla, en especial si Milwaukee continúa en la pelea por un lugar privilegiado en la postemporada.

La ausencia de Quintana en este tramo final obliga a los Cerveceros a replantear su rotación, mientras esperan que el colombiano pueda estar disponible para una hipotética serie de playoffs. Su veteranía y temple en partidos de alta exigencia podrían ser factores determinantes si el equipo logra avanzar más allá del calendario regular. Por ahora, queda la incertidumbre sobre su evolución física, pero también el reconocimiento a una campaña que, en términos individuales, ha sido sólida y representativa del renacer de un lanzador que aún tiene mucho que aportar en las Grandes Ligas.