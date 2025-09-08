El volante colombiano Richard Ríos se ha destacado por sus actuaciones en el Palmeiras y también en su nuevo equipo el Benfica de Portugal. Su talento y calidad en la cancha le han permitido estar presente en las convocatorias de Néstor Lorenzo para la selección Colombia.

Con ‘la Amarilla’, el antioqueño de 25 años consiguió la clasificación al Mundial 2026 en un partido en que Colombia liquidó a la selección de Bolivia al superarlos 3- 0 en el estadio Metropolitano. Los goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero le dieron el tiquete directo a la selección Colombia para hacer parte de la cita mundialista que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

Ahora el volante se prepara para jugar el último partido de la Eliminatoria Sudamericana ante Venezuela este martes 9 de septiembre en el estadio Monumental de Maturín.

A solo horas de que se juegue este último partido, en redes sociales se conoció una fotografía en la que se ve a Richard Ríos junto a Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate, con quien compartió hace algunos años.

Richard Ríos: “Es un privilegio jugar con el diez. Jugar con el ídolo mío que es Juan Fernando Quintero. Todos los días le doy las gracias por estar conmigo y a Dios por tenerme jugando con él. Es una persona que un día veía por televisión y ahora lo tengo acá”. pic.twitter.com/nGaYySc1Os — ¡Vamos Colombia! (@Vamos_Colombia_) September 7, 2025

En la imagen se puede ver a un Ríos muy pequeño posando junto a ‘Juanfer’. Y que luego del partido de la selección Colombia ante Bolivia, el jugador del Benfica no dudó en mostrar su admiración por el ‘10’ del equipo argentino.

“Es un privilegio jugar con el diez. Jugar con el ídolo mío que es Juan Fernando Quintero. Todos los días le doy las gracias por estar conmigo y a Dios por tenerme jugando con él. Es una persona que un día veía por televisión y ahora lo tengo acá”, dijo el medio campista.

Richard Ríos debutó el 11 de octubre de 2023 con la camiseta de la selección Colombia y a partir de allí se ganó la confianza de Néstor Lorenzo, quien lo ha convocado en todas las oportunidades. Hasta el momento, el deportista oriundo de Vegachí ha jugado 24 partidos con ‘la Amarilla’ y ha conseguido dos anotaciones.