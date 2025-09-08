La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a tomar forma en lo deportivo y en la organización. Con 48 selecciones, 104 partidos y tres países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, la logística para la venta de entradas será un reto histórico que ya despierta expectativa entre millones de aficionados.

“Un equipo que aspira a ser campeón no puede recibir tanto gol”: Alfredo Arias

Minuto a minuto / Union 3, Junior 1: derrota en el ‘clásico costeño’

Unión Magdalena Vs. Junior: este es el dispositivo de seguridad de la Policía de Santa Marta para el partido

Poco a poco se han ido conociendo detalles de cómo se llevará este importantes encuentro deportivo. Para comprar las boletas, todo hincha interesado deberá contar con un FIFA ID, creado en la página oficial, requisito indispensable para participar en cualquier etapa de compra.

¿Cuáles serán las fechas de ventas para las boletas del Mundial 2026?

La primera fase arrancará con un sorteo exclusivo para mayores de 18 años con tarjeta Visa, habilitado entre el 10 y el 19 de septiembre de 2025.

Los elegidos podrán adquirir entradas en turnos programados del 29 de septiembre al 1 de octubre, con la opción de paquetes por sede o por selección.

¡Primera oportunidad de aplicar para la chance de comprar entradas de la #CopaMundialFIFA! 🇨🇦🇲🇽🇺🇸



💳 El Sorteo de Preventa de @Visa comienza pronto, EXCLUSIVO para titulares de Visa Crédito, Débito y Prepagas recargables.



🗓️ Del 10/9 al 19/9



Aplican Términos y Condiciones. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 8, 2025

Posteriormente, entre el 27 y el 31 de octubre, se abrirá el Early Ticket Draw, disponible para el público general. Los seleccionados podrán realizar compras hasta diciembre. Desde el 5 de diciembre, luego del sorteo oficial de la fase de grupos en Washington D.C., se liberará la elección de partidos específicos, uno de los momentos más esperados por los fanáticos, pues permitirá definir a qué juegos asistir de manera puntual.

La venta final se activará poco antes del torneo bajo el formato “primero en llegar, primero en comprar”, con un máximo de cuatro boletas por encuentro y 40 en todo el campeonato.

Jeisson Gutierrez La Selección Colombia celebra su clasificación al Mundial ‘Estados Unidos, México y Canadá 2026’.

Asimismo, FIFA pondrá en marcha una plataforma oficial de reventa, donde se podrán ofrecer entradas al precio original de manera segura.

Ahora bien, los valores de las boletas variarán según la fase, pues para los partidos de grupos comenzarán alrededor de 60 dólares, mientras que las localidades más exclusivas de la final alcanzarán hasta 6.730 dólares.

X @fifaworldcup_es Calendario Mundial FIFA 2026

Como novedad, se aplicará un sistema de precios dinámicos, que permitirá ajustar los montos en tiempo real de acuerdo con la demanda. También estarán disponibles paquetes de hospitalidad con servicios de lujo, a través del proveedor oficial autorizado por FIFA.