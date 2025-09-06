Minuto a minuto

Primer tiempo

7’. ¡Goool de Junior! Jesús Rivas recibe un balón en un costado del área, engancha para eludir a un rival y saca un misil que se estrella en el horizontal y le queda servido a Enamorado, que empuja la pelota al fondo de golpe de cabeza.

11’. Jannenson Sarmiento ejecuta un tiro libre al costado izquierdo del arquero y hasta allá llegó Mauro Silveira, con una gran estirada, para evitar el gol bananero.

24’. Gol del Unión. Fabián Cantillo captura un rebote al borde del área y saca un remate que pega en un jugador rojiblanco y descontrola al arquero Silveira, que nada pudo hacer para evitar la anotación del ‘Ciclón’.

30’. Yimmi Chará le deja servido el remate a Yeison Suárez, que saca un latigazo que pasa cerca del arco bananero. ¡Se salva el Unión!

32’. Remate de Enamorado que salva el arquero Mattalia con una gran atajada. ¡Se salva Unión!

38’. Gol del Unión. ‘El Caballo’ Márquez le gana la posición a Jermein Peña, que marca de forma infantil, y le deja el gol servido a Cristian Iguarán, que define con frialdad ante la salida del arquero Silveira.

Segundo tiempo

61’. Penal a favor de Junior. Derriban a José Enamorado dentro del área y el árbitro Carlos Betancur no duda en sancionar el punto blanco.

64’. ‘Tití’ ejecuta el penal a un costado, pero lo ataja el arquero Mattalia. Sigue ganando el Unión 2-1 a Junior.

75’. Junior se queda con 10 hombres, tras la expulsión del arquero Mauro Silveira.