Se reivindicaron rápido. Los muchachos del Barranquilla FC saborearon su primera victoria del año al vencer 2-0 al Atlético FC, en el estadio Pascual Guerrero, de Cali, en la segunda fecha de la Primera B.

Leer también: Lionel Messi y el Inter Miami se enfrentan al Atlético Nacional este sábado: hora y por dónde ver el partido amistoso

Con goles de Philippe Oviedo, a los 45 minutos, y Alberto Orozco, a los 83, los rojos de Curramba recuperaron los puntos que se perdieron con la derrota 2-1 ante Orsomarso, en el debut, el sábado 24 de enero, en el estadio Romelio Martínez.

Los dirigidos por Dairon Pérez, cuyo promedio de edad está por debajo de los 20 años de edad, se mostraron acoplados en su juego colectivo y por largos ratos dominaron la pelota. De hecho, los dos tantos estuvieron precedidos de buenas posesiones y elaboraciones.

En el primero, Oviedo concluyó una tocata con un zapatazo cruzado y abajo desde fuera del área, difícil para el cancerbero local. Bonito gol. El segundo se dio en una nueva demostración de fútbol asociativo. Orozco resolvió con una definición rasante entre las piernas del cancerbero.

Leer también: ¿Firma el empate ante Junior?... “¡No, señor!”: Arturo Reyes

“El primer gol vino de una recuperación, de una buena presión de nosotros. Llevamos al rival a la banda y ahí lo aprovechamos, fuimos efectivos en la finalización. En el segundo una buena triangulación, una buena conducción de parte mía y obviamente un buen gol”, resumió Orozco en la rueda de prensa posterior al compromiso.

“Son jugadores valientes y con carácter. Dios les está brindando esta oportunidad y es un sueño para ellos. De parte nuestra van a tener todo el respaldo hasta el final”, declaró el técnico Dairon Pérez.

El DT del ‘Quilla’ se mostró orgulloso por los progresos de sus pupilos. “Siento que se mejoró en ser más eficaces, por eso las dos anotaciones. ¿Contra Orsomarso qué nos sucedió? Que de pronto en ese último tercio, a la hora de tomar mejores decisiones, nos falló un poquito la ejecución, la precisión. Siento que el equipo estuvo más claro, más dinámico, mejor en la profundidad”.

Leer también: Los claroscuros de James y Quintero | Columna de Javier Castell

“Por mejorar está que no nos podemos conformar con el resultado, que tenemos que ser más eficaces. Hubo un momento que estábamos dominando mucho el juego, que estábamos generando muchas posibilidades de gol. Ahí tenemos que crecer como equipo y entender que en esas situaciones que se generen son para liquidar el partido más rápidamente”, agregó.

Barranquilla FC se medirá en la tercera fecha a Patriotas, este martes, en el Romelio, a partir de las 7:45 p. m.

Miguel Agámez celebrando con Philippe Oviedo el primer gol del Barranquilla FC sobre Atlético FC.

SEGUNDA VICTORIA DEL REAL CARTAGENA

Con un golazo del delantero atlanticense Fredy Montero, Real Cartagena se impuso 1-0 al Real Cundinamarca, el viernes en el estadio Jaime Morón, y consiguió su segunda victoria en el torneo de ascenso.

En el minuto 45, Montero tomó una pelota al borde del área, amagó, avanzó y sacó un disparo acomodado a la mano derecha del guardameta, que se lanzó y se estiró en vano porque la pelota estremeció la red visitante.

EL GOL DE FREDY MONTERO QUE LE

DIO LA VICTORIA A REAL CARTAGENA pic.twitter.com/KVf8bqZd8w — Rincon Heroico CDRC (@RinconHeroico) January 31, 2026

De esta manera, el conjunto que dirige Álvaro Hernández comenzó con pie derecho su lucha por retornar a la primera división. El tercer juego del club heroico será de visitante frente a Independiente Yumbo, el miércoles a las 6 p. m.

En otros resultados: Bogotá 1, Internacional 2. Patriotas 2, Real Santander 0. Unión Magdalena visita al Orsomarso, este sábado a las 8:30 p. m.