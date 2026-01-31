Medellín y toda Colombia está a la expectativa por el partido amistoso de este sábado 31 de enero entre el Inter Miami y el Atlético Nacional. Lionel Messi, la estrella del equipo estadounidense, ya está en la capital antioqueña para disputar el encuentro en el Estadio Atanasio Girardot.

Además de lo deportivo, la organización del evento ha programado una serie de actividades en medio del Sport Fest. Habrá actividades para niños de las academias del Nacional y exhibición de trofeos del club,

También se podrá disfrutar de una zona de food trucks, fútbol freestyle, espacios para autógrados con jugadores del Inter Miami en la Plaza de Banderas.

En lo musical se esperan shows de Pipe Bueno, Agudelo 888, Wil Vélez, Manuela Morales y el cartagenero Hamilton. Todo a partir de las 2:00 p.m.

Hay que recordar que junto a Messi arribaron a Medellín otras estrellas del Inter Miami como el uruguayo Luis Suárez y el argentino Rodrigo De Paul.

Inter Miami, que se encuentra en pretemporada, viene de una derrota 3-0 ante Alianza Lima en Perú.

Recibimiento cálido en Medellín 🩷🖤 pic.twitter.com/DsfK59nJCW — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 31, 2026

Hora y por dónde ver el partido

El partido entre Inter Miami y Atlético Nacional se disputará en el Estadio Atanasio Girardot desde las 5:00 p.m. (hora de Colombia).

El compromiso amistoso se podrá disfrutar por medio del PPV de Win+ y a través de la app OneFootball, con cobertura para Latinoamérica y Estados Unidos.