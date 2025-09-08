La selección de El Salvador, dirigida por colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, sorprendió el pasado jueves al derrotar 1-0 a Guatemala en el estadio Cementos Progreso, en la primera fecha de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

El triunfo estuvo marcado por la polémica, en la previa del encuentro, Gómez fue protagonista de un incómodo cruce con aficionados guatemaltecos que le lazaron insultos y burlas.

En un video difundido en las redes sociales, se puede escuchar escuchar las expresiones que uno de los aficionados de Guatemala le lanzó.

“Hoy se la comen”, “hoy no la van a oler”, le grita uno de los aficionados al Bolillo, que responde, “¿nos comemos qué?”, a lo que uno de los hinchas le dice, “la derrota, profe, la derrota”.

El DT en principio se acerca e incluso un hincha le da la mano, pero luego el entrenador lanza un comentario en voz baja, “ah bueno, maric*n”.

Como los hinchas insisten y le preguntan qué es lo que dice, el DT se acerca a uno de ellos e intenta quitarle el celular.

Hasta el momento, el técnico no se ha pronunciado públicamente.