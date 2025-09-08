Camilo Vargas sabe que esta será su última oportunidad para ser titular en un Mundial. Ya hizo parte del equipo en la nómina de 2014 y 2018, pero en ese momento David Ospina fue el dueño del arco de la selección Colombia.

Pero ahora la situación ha cambiado. El golero del Atlas de México es el titular para Néstor Lorenzo, y si bien falta para el certamen ecuménico de 2026, confíe en poder llegar de la mejor manera.

“Sin duda desde el primer llamado que tuve a Selección, justamente estaba el profe Lorenzo, ese grupo dejó un mensaje muy importante y era que en el lugar donde pudieras tener participación eras importante para el grupo, desde ese momento siempre tuve esa actitud de aportar en el lugar que me tocara, esperando mi oportunidad, gracias a Dios con el paso del tiempo y con la confianza del profe pude tener más minutos y pudimos alcanzar ese objetivo que tanto anhelábamos”, destacó en rueda de prensa.

“Por más que no tuve la participación en un Mundial, siempre me hicieron sentir parte del grupo y estar en la Selección y en un grupo mundialista tuvo un momento especial para mí y mi carrera, independientemente que en ese momento no pude actuar. Ahora tengo más oportunidad, pero todavía falta mucho, debemos seguir trabajando para obtener el cupo”, complementó.

El cancerbero afirmó que encararán el partido con la mayor seriedad pese a que ya están clasificados.

“Contentos por haber alcanzado el objetivo, pero somos conscientes que todavía nos queda un partido de Eliminatoria, la consigna y la meta es quedar en lo más alto posible de la tabla de posiciones. Durante este proceso, en la Eliminatoria no obtuvimos los puntos que merecíamos, sobre todo por cómo se dio y por el nivel de todas las selecciones y la consigna siempre es poner a la Selección en lo más alto, queremos comenzar de gran manera la transición de cara al Mundial”, manifestó.

Por último, Camilo Vargas dijo que Venezuela tiene la necesidad, pero saldrán a imponer condiciones como siempre lo hacen.

“Sabemos de la necesidad que tiene Venezuela de buscar el resultado, nosotros tenemos que potenciar nuestras virtudes, siempre de local o visitante vamos a buscar el partido, nos gusta poner nuestras condiciones para sacar esa diferencia que nos puedan dar tres puntos”, concluyó.