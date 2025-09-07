La derrota de Junior por 3-1 en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, frente al Unión Magda-lena, dejó un ambiente cargado de autocrítica en el camerino rojiblanco. Guillermo Celis, medio-campista del equipo barranquillero, fue uno de los que dio la cara tras el tropiezo en el ‘clásico costeño’ y asumió responsabilidades por la pobre presentación.

“Ellos jugaron un clásico y nosotros no lo hicimos así. Ahora hay que hacer auto-crítica, apretar los dientes y el viernes hay otro partido en el que hay que salir a comernos al rival. Lo perdimos hoy (el sábado) nosotros los jugadores en la cancha, somos los principales responsables. Pedir disculpas y seguir, porque esto no para”, expresó el volante.

El volante sincelejano insistió en que la posición de privilegio en la tabla no puede ser un escudo para la falta de intensidad ni de compromiso en los partidos.

“Nosotros no podemos creer que porque somos líderes le vamos a pasar por encima a los rivales solo con la camiseta. Y eso está en los jugadores. Como ya lo dije, nosotros somos los actores principales de esto. El técnico puede plantear una cosa y su manera de vivir y ver el fútbol nos contagia una cosa totalmente diferente a lo que venimos mostrando en la cancha. Hoy no tuvi-mos ese espíritu, no tuvimos esa intensidad. Pasó lo mismo en Cali (ante el Atlético FC, por Copa). Eso es de nosotros los jugadores. Tenemos que revisar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Y nada, cerrar la boca en estos días, trabajar callados, aceptar todas las críticas que vengan de parte del periodismo y de nuestra afición, porque tienen toda la razón. Esto no representa al Junior de Barranquilla. El viernes hay que mostrar otra cara”, aseguró con autocrítica.

Celis, uno de los referentes de la plantilla, subrayó que en derrotas de este calibre no se trata de señalar individualmente sino de asumir responsabilidades colectivas.

“Yo no voy a señalar a ningún compañero porque esto es de todos. Cuando ganamos somos todos y cuando perdemos y tenemos estas presentaciones vergonzosas como la de hoy (del sá-bado) también. Desde el primer minuto comenzamos relajados, y nos pasó en Cali (ante el Atlé-tico FC, por Copa) y en Bogotá… bueno, de pronto en Bogotá —derrota 3-0 ante Millonarios— fue un partido diferente porque empezamos bien y nos caímos después del gol. Pero no puede ser así, hermano. Nosotros estamos representando a una institución que nos pone todo a la mano, nosotros solo nos tenemos que dedicar y preocuparnos por jugar al fútbol. Está en noso-tros si cuidamos la estadía en este club o está en nosotros si los directivos a final de año tomen decisiones. Porque acá solo sirve ganar, solo sirve ser campeón. Lo hablaremos en la interna, nosotros los líderes trataremos de ajustar lo que haya que ajustar, y nada, a seguir trabajando. Hoy (el sábado) Unión nos ganó bien y nos pasó por encima”, admitió con franqueza.

Con ese tono de sinceridad y de llamado a la reacción, Celis dejó en claro que el Junior debe dar un golpe de autoridad en su próximo compromiso —el viernes, ante la Equidad— para retomar el rumbo. La autocrítica fue nuevamente el camino escogido para intentar que el revés en Santa Marta no se convierta en una peligrosa tendencia que ponga en riesgo los objetivos de la temporada.