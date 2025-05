No se pudo gritar campeón. La selección Colombia perdió 1-0 ante Brasil, este sábado, en la última jornada del torneo Sudamericano Femenino Sub-17, que se jugó en nuestro país, y quedó cerca de alzar el título de este certamen internacional.

Un gol de Evelín, a los 68 minutos, fue suficiente para poner a ganar a ‘la Canarinha’ en el estadio Pascual Guerrero, de Cali.

Este resultado dejó sin posibilidades de conseguir el título al combinado nacional, que finalizó en el cuarto lugar del hexagonal final con siete unidades.

Lo bueno del campeonato es que ‘la Amarilla’ pudo conseguir su tiquete al Mundial de la categoría que se disputará en Marruecos del 17 de octubre al 8 de noviembre del presente año.

En esta fase final, el onceno nacional logró dos victorias, un empate y cayó en dos oportunidades. Marcó cuatro goles y recibió dos, para terminar con una diferencia de +2.

Luego del compromiso, la arquera y capitana del equipo nacional, Isabella Tejada, compartió sus sensaciones.

“Se viene una preparación muy bonita, es un proceso lindo. Venimos haciendo las cosas bien, en una curva ascendente. Estoy orgullosa de mis compañeros y de mi trabajo. Venimos haciendo las cosas bien y vamos a seguir creciendo como personas y jugadores, tenemos muchas cosas por corregir”, destacó en la zona mixta.

“Estoy feliz de estar acá. Para mí fue un sueño ser la capitana y la arquera titular. Sé que hicimos un trabajo bueno, se viene mejorando, hay que agradecerle a la hinchada porque les dimos un buen espectáculo y queremos siempre tener el respaldo de todos”, complementó.

El entrenador nacional, Carlos Paniagua, se mostró orgulloso por lo realizado por sus dirigidas.

“Primer formato en esta categoría de nueve partidos, fue duro, no solo para Colombia, sino para todos los equipos. A lo últimos nos fuimos resintiendo en la parte física. Felicité a las muchachas, el objetivo que teníamos de ir al Mundial se cumplió. Me da tristeza no poder ir al podio siendo locales, pero ahora toca trabajar duro para lo que viene”, dijo el estratega.

“Empezamos bien el hexagonal, en la tercera fecha éramos primeros. Hay jugadores importantes que no estuvieron en este Sudamericano. Trabajaremos para conformar una Selección más competitiva en el Mundial. Cumplimos hasta donde se pudo, queríamos más, pero este Sudamericano nos deja un gran aprendizaje”, añadió.

El orientador también destacó cuál fue el mayor aprendizaje que le dejó este torneo.

“En la conformación de la nómina, por las que faltaron, nos quedamos un poco cortos. Esta es una generación completamente nueva. Esto que se sumó es el gran aprendizaje de cara a lo que viene. Nos vamos con mucha gratitud porque nos apoyaron mucho, el regalo que se le dio a la gente fue lograr la clasificación al Mundial”, destacó el DT.