LUCA ZENNARO/EFE

ROVIGO (Italy), 23/05/2025.- Colombian rider Egan Bernal of INEOS Grenadiers stands on the signing-in podium ahead of the 13th stage of the Giro d'Italia cycling tour, over 180km from Rovigo to Vicenza, in Rovigo Italy, 23 May 2025. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO