Julián Esteban Zea Macca, atacante que pasó por Alianza Petrolera (actualmente Alianza FC) entre 2020 y 2022, cuando todavía tenía sede en Barrancabermeja y no en Valledupar, aseguró que Hubert Bodhert, entrenador de ese equipo en gran parte de aquella época y en la actualidad, cobraba a algunos jugadores por ponerlos a jugar durante los partidos.

Zea, que ya se encuentra retirado del fútbol profesional a sus 26 años de edad (al menos no hay reportes actuales o recientes de su carrera futbolística), denunció en una charla con el periodista Julián Collazos, en un adelanto del programa Juego Interior, que se emite a través del canal en Youtube del comunicador, que Bodhert solicitaba 30 millones de pesos para poder alinear a un futbolista en Alianza.

“Era más o menos lo que pagaba el otro man”. “Yo dije: no, yo no me voy a matar la cabeza, con él no voy a jugar si no pago”. “Me dijeron: hable con su representante, tiene que soltarle un poquitico de billete al profe para que lo meta a jugar”. “Él me dijo: si usted quiere jugar conmigo tiene que hacer un poco más”. “Yo dije: ah, no, este man lo que quieres es que yo trabaje para él”. Estas fueron algunas de las frases que Julián Zea soltó en el anticipo de la entrevista con Collazos sobre los cobros irregulares que supuestamente se presentaban en Alianza, bajo la conducción técnica de Bodhert.

El ex delantero afirma que le mostraron los cuatro futbolistas que le daban dinero a Bodhert, “30 millones de pesos por semestre”, según sus palabras. “Y vos no sabes si él (Bodhert) va a durar todo el semestre”.

El ex jugador que surgió en las canteras del Deportivo Cali, admitió que actualmente siente repudio por el fútbol, y habló de otra serie de situaciones anómalas que vivió en el club que se mudó de ‘Barranca’ a la capital del Cesar.

“Ahí la gente llegaba borracha a los entrenos. Ahí la gente tomaba todos los fines de semana. Y eso no se habla porque eran mayores o porque llevaban tiempo jugando en la Alianza Petrolera. Y por el capitán Alianza Petrolera, que no me acuerdo como se llama (Freddy Flórez), Flórez o algo así, es la peor persona que yo he conocido en mi vida”, expresó el exfutbolista caleño.

HUBERT BODHERT DIO LA CARA Y SE DEFENDIÓ: “ERA UN JUGADOR GORDO, PESADO E INDISCIPLINADO”

No se quedó callado. El timonel de 53 años rechazó los señalamientos de Zea y lo acusó de ser un indisciplinado y problemático durante toda su carrera.

“Es un jugador que estuvo lleno de indisciplina, de informes disciplinarios, y fue un futbolista muy polémico, no solo en Alianza Petrolera. Donde quiera que ha estado, no ha tenido minutos porque era un jugador gordo, pesado y, además, muy indisciplinado”, declaró Bodhert en diálogo con el ‘Gol Caracol‘.

“Se me hace extraño que esto salga ahora, cuando eso fue en 2021. Y aparte, cuando él salió de la institución, fue por temas de disciplina, no por otra cosa”, agregó.

El entrenador sí coincidió con Zea en que existían muchos inconvenientes por falta de orden y profesionalismo en la plantilla de Alianza en aquellos tiempos.

“Fue una temporada horrible. Llegué en una situación compleja en cuanto a posiciones y resultados. Había jugadores fuera de forma, un equipo indisciplinado. Nosotros no armamos ese plantel, pero sobre la marcha empezamos a corregir. Terminando el semestre, hicimos una limpieza. Encontramos jugadores que estaban en rumba, tuvimos las pruebas y esos jugadores fueron apartados de la institución. Si revisan cómo estaba el equipo cuando yo llegué y cómo mejoró después, ahí están los resultados y los cambios evidentes”.