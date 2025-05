César Farías mostró su desazón, en rueda de prensa, por no haber podido ganar un partido que dominaron y tuvieron a la mano.

Junior fue más que América —que presentó un equipó lleno de suplentes en ‘el Metro’—, pero no logró trasladar esa supremacía al electrónico, el cual terminó con un amargo, y quizá injusto, 0-0.

El entrenador rojiblanco aseguró que su equipo hizo todo para ganar, pero tuvo la ‘pólvora mojada’, como le pasó en el partido pasado ante Pereira, donde tuvo las opciones, pero las también las dilapidó.

“Nosotros intentamos ir en todo momento por el partido. No estamos siendo efectivos en los últimos dos juegos en el arco contrario. Hacemos una buena cantidad de cosas bien, pero el rival también hace sus cosas. Hoy (el pasado sábado) tuvimos la posibilidad de ganar y no la pudimos concretar. Son etapas que se viven. A veces produces menos y haces más goles, y ahorita estamos en esa etapa en la que se nos mojó la pólvora”, dijo el técnico venezolano.

“Pero tampoco es menos cierto que llegamos a 31 puntos, que todavía tenemos nueve en disputa, que hemos sacado victorias en lugares que no estaban en las cuestan y eso nos ha dado un colchón. También estamos viendo de reojo los cuadrangulares, cómo vamos a llegar a ellos, cómo los vamos a preparar. No creo que hay que buscarle mucha excusa, no la metimos y no pudimos ganar. Es mejor que esto suceda ahora y no en los cuadrangulares, porque nos mantiene despiertos y atentos. Ahora es que viene lo bueno”, agregó.

Farías re refirió al penal fallado por el defensor paraguayo Javier Báez. Una acción que pudo cambiar la historia del partido, porque se produjo en los instantes finales, cuando América ya estaba prácticamente entregado a su suerte. El entrenador le restó importancia al fallo, argumentado que “hasta los mejores de la historia han fallado en momentos cruciales”.

“El deseo —de cobrar el penal— lo tienen todos los jugadores. Báez tiene una carrera larga cobrando penales y teniendo una efectividad alta, pero falló, como han fallado muchos de los grandes futbolistas de la historia. Falló Michel Platini, falló Zico, falló Maradona, entre muchos otros. Para fallar un penalti hay que pararse delante de la pelota. Pasa así. Hoy no lo pudimos concretar, otras veces sí. No hay que darle tanta vuelta a eso”, manifestó.

El entrenador rojiblanco, que se vio inmiscuido en un leve conato de pelea con integrantes del cuerpo técnico escarlata, aseguró que “el penal, fue penal” y criticó la actitud que tomaron algunos de sus colegas.

“El penal, fue penal. Hay un contacto evidente. Yo nunca voy al otros lado del banco, esa no es una zona indicada para estar, entonces no tienen por qué estar ahí, no tienen por qué presentarse cinco personas del cuerpo técnico contrario en esa esa zona, eso está mal, y terminamos siendo perjudicados nosotros también (porque fue expulsado su preparador físico). Ahí se necesita un poco de más autoridad. Yo desde que estoy en Junior nunca me han visto cruzarme al otro lado del banco, a menos que sea para saludar a alguien. No es correcto. Sucedió, nos dijeron cosas que no deben decirse y pasó lo que pasó”, afirmó.

Farías explicó por qué decidió poner a Jordan Barrera por fuera, cuando su posición natural es de creativo. “Porque en Pereira jugó de atacante y hoy consideramos que el partido estaban en las bandas. El partido ante Pereira era diferente. Creo que Jordan (Barrera) hizo la labor que se le pidió, ganó por las bandas. Si hubiésemos ganado el partido se estaríamos diciendo que el partido se ganó por ahí. Sacamos provecho zonalmente de eso, pero no pudimos concretar los goles, entonces quizá por eso no se mira mucho el buen trabajo que se hizo”.

Por último, el técnico venezolano dejó en el aire la posibilidad de rotar mucho más en estas últimas jornadas, dejando claro que independiente del equipo que ponga, van a salir por la victoria.

“Nosotros tenemos que ver hacia adelante, eso no quiere decir que vamos a entregar los partidos que restan de esta fase. Si yo armo en Bogotá un equipo con Martínez, Moreno, Cuenú, Mena, Navia, Ángel, Vélez, Enamorado, Deiber, Paiva y Tití, eso es un equipo de fútbol con mucho argumento. La verdad aún estoy digiriendo lo que pasó ante América, ya después analizaremos que es lo mejor para el próximo juego. Eso sí, la decisión que tomemos la tomaremos pensando en los cuadrangulares, pero también pensando en ir a sacar puntos ante Santa Fe, no vamos a regalar nada. Hoy tenemos la tranquilidad de estar clasificados, pero queremos más, porque somos ambiciosos”, concluyó.