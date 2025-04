Teófilo Gutiérrez ya vive lo que será el duelo de mañana ante el Medellín (6:20 p. m.), por la jornada 12 de la Liga I-2025.

El delantero barranquillero, de 39 años, habló con EL HERALDO de lo que será el choque ante ‘el Poderoso’, donde visualiza un partido lleno de goles, en medio de un estadio Metropolitano repleto de fanáticos rojiblancos disfrutando del espectáculo.

“El hincha está feliz y va a ir, seguro va a llenar el estadio, vamos a ver un lindo marco. Siempre con el Medellín son buenos partidos, con muchos goles. El domingo no será la excepción”, expresó.

‘Teo’ disfruta de su presente en Junior y sueña con gestar otra estrella para el escudo rojiblanco.

¿Cómo vislumbra ese partido ante el Medellín, en el que hay muchas expectativas, pese a que aún la boletería no se ha movido del todo?

Yo creo que es la cultura de nosotros los barranquilleros, comprar la entrada a lo último, pero el hincha de Junior ama a su equipo y está en todas las etapas. Esta es una etapa muy linda del equipo y creo que la afición está contenta. El partido del domingo será muy lindo, muy abierto, porque los dos equipos vamos a salir a jugar. Lo más importante es que nosotros llegamos con mucha confianza, con un buen fútbol y las piezas están sincronizando, que es lo que quiere el entrenador y la gente que le gusta el buen fútbol. Hemos tenido un arranque muy lindo y eso tiene al hincha contento.

¿Cómo se ha sentido en lo personal y cómo ha sido ese proceso de ir entrando de a poco en la dinámica del equipo?

Sabía que me venía preparando muy bien en todos los aspectos que necesita fortalecer un deportista de alto rendimiento. Volver a Junior para mí fue un golpe anímico muy lindo, no solo para mí, sino también para mi familia y para todos los que me rodean. Regresar al equipo de mis amores y volver a jugar con esta camiseta que amo en el Metropolitano, un estadio que conozco muy bien, me ha motivado demasiado. La verdad que lo que estoy mostrando en estos primeros partidos me tiene sorprendido incluso a mí mismo, porque me siento bien en lo físico, en lo fisiológico, en la parte de nutricional, en todo. Toda la gente del club ha puesto todo para que yo esté en óptimas condiciones. Todos estamos bien, el grupo está contento, hay una armonía muy lida y eso hace que las cosas salgan muy bien y se me faciliten a mí también.

Háblenos de ese pique que metió en Bogotá, al mejor estilo ‘Forrest Gump’ o ‘Tom Sawyer’, para generar esa acción que terminó en el penal que le dio la victoria a Junior. Tremendo esfuerzo el que hizo…

Fue una tremenda corrida, la veo todos los días, porque me ‘maman gallo’ a donde voy (Risas). Eso se debe al trabajo que venía planificando durante enero con mi profesor personal y ahora con el grupo. El profe (César Farías) es un técnico que trabaja muy bien la fuerza, y este es un equipo que juega los 90 o 100 minutos que dure el partido en óptimas condiciones. Ese trabajo se ha visto en esos últimos partidos donde hemos quedado con 10, por alguna expulsión, y el equipo, pese a tener un hombre menos, se mantiene y crece tanto en lo físico como en lo futbolístico.

A la distancia uno ve a un ‘Teo’ que se está gozando esta experiencia, con el compromiso que lo identifica…

Sí, claro. Esta es una camiseta muy especial para mí, porque es el equipo de mis amores, así que el compromiso siempre va a estar, pero hay que meterle alegría a las cosas. Los años le van enseñando a uno muchas cosas bonitas. Estos últimos años que no estuve en Junior me perdí muchas cosas y ahora estoy recuperándolas en todo sentido, volviendo a encontrarme con mi gente, con los que hacen el aseo, con el que cuida la cancha, con los utileros, con mis compañeros. Además, este ha sido un cuerpo técnico que nos ha brindado todo, especialmente a mí. Entonces estoy muy contento y cuando uno está feliz entrega todo y recibe cosas bonitas. Simplemente es darle gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de volver al equipo de mis amores.

¿Cómo ha sido esa relación con Carlos Bacca, otro de los ídolos del club?

El respeto entre ambos es mutuo. El respeto, el cariño y la admiración. Carlos (Bacca) es un goleador de raza, que lo tenemos ahí, que nos da muchas alegrías no solo a los junioristas sino a todo fútbol colombiano. Yo siempre le mamo gallo diciéndole que despierte, que marque muchos goles, que eso es lo que a nosotros los junioristas nos hace felices. Él también está en una sintonía de líder, es el capitán, tenemos que seguirlo nosotros. Cuando no está él, estoy yo, sino está Didier o Mele o Chará. Se ha construido un grupo muy lindo y hemos llegado algunos a aportar y a seguir el rumbo que quiere el entrenador y los jefes. Y los más jóvenes creciendo. Yo creo que este semestre o el otro van a ver muchos jóvenes que van a explotar y van a salir al exterior.

¿En esta etapa de su carrera, cómo se siente mejor, jugando de ‘9′ o de ‘10′?

De nueve y medio (risas). De ‘volantero’. Tengo la ventaja que soy un jugador polifuncional, así como lo son otros jugadores acá como Chará, que ahora está jugando de cinco-ocho. En la Selección, por ejemplo, jugué de extremo por dentro, con Falcao, James y yo arriba. Entonces, creo que cada uno conoce las funciones y lee muy bien el juego. Junior tiene jugadores que son polifuncionales. Fabián Ángel juega de volante y de defensa central, Jhomier (Guerrero) juega por derecha y por izquierda, al igual que (Edwin) Herrera. El paraguayo (Guillermo) Paiva te puede jugar de extremo, de ‘9′, con tres ‘9′. Este es un equipo que siempre se ha caracterizado por tener jugadores de ese estilo, así que disfruto jugar donde me pongan.

Cuando Junior quedó eliminado de la Copa Sudamericana todo el mundo pensó que este proyecto se venía abajo, pero el equipo se levantó, ya suma cuatro victorias consecutivas, dos por fuera, gana en la altura y ya está a un pasito del liderato de la Liga I-2025. ¿Cuál ha sido la clave para ese cambio de chip que ha mostrado el equipo?

Se nos escapó un poco ahí el paso en la Sudamericana. Se tomaron decisiones muy tarde y eso complicó las cosas. Ahora ya estamos todos, está el equipo compenetrado, entero. Y ahora sí, llegó el fútbol, la gente está emocionada, estamos muy bien físicamente, Barranquilla está alegre y el juniorismo está feliz. La gente ya se pone su camiseta en el banco, en el bus, en el avión y eso es gratificante para uno como jugador. Sabemos que estamos en un club grande que te exige resultados y estamos en busca de eso. Ojalá sigamos así, que nos mantengamos en esta sintonía y ganemos títulos, que es lo que la gente pide.

¿Cómo reaccionaría Teo Gutiérrez si Francisco Chaverra viene y hace ‘la Chaverrinha’?

No, a mí me encanta eso, a mí me encanta el buen fútbol. Va a ser bien recibido, porque somos jugadores grandes, somos jugadores que nos gusta el fútbol. Eso sí (risas), tienen que entender cuando el rival haga sus jugadas. Va a ser un lindo juego, porque ambos equipos salen a jugar.

¿'Teo’ sabe hacer ‘la Chaverrinha’?

Yo hago es la ‘Teinha’, tac tac, piso la bola, la jalo y se la paso al compañero (risas). Esas jugadas son lindas, esa es la idiosincrasia del fútbol, la picardía, la alegría, eso les gusta a los buenos jugadores.

¿Va a realizar ‘la Teinha’ el domingo en ‘el Metro?’

Primero hay que entrenarse bien y si Dios permite que el profe nos alinee, ahí miramos. Hay que estar preparado para lo que toque, ya sea ayudar de titular o empezando desde el banco.

¿No siente que ya se ganó la titular?

Hay un buen grupo. Independiente de los que escojan, estoy seguro que vamos a hacer un lindo papel. Este es un grupo de 30 y pico de jugadores, todos estamos aptos, en condiciones, el equipo viene en armonía y estamos encontrando las sociedades, que eso es muy difícil de encontrar en un equipo. Este es un Junior que va en alza.

Usted dijo ahorita que la idiosincrasia del costeño es dejar todo para última hora. Pero, cómo se hace para llamar la atención del hincha y vaya al estadio a ver un partidazo como este, porque todo está dado para que se brinde un lindo espectáculo…

El hincha está feliz y va a ir, seguro va a llenar el estadio, vamos a ver un lindo marco. Siempre con el Medellín son buenos partidos, con muchos goles. A mí me molesta cuando no hay goles en los partidos y cada vez que enfrentamos al Medellín hay goles asegurados. El domingo no va a ser la excepción. La gente va a ir y va a apoyar, porque ama al equipo, porque cuando hablan de su Junior hoy sacan pecho, porque venimos bien, sumando, escalando en la tabla, cerca del liderato. Estamos en esos métricos de agarrar la cúspide y el apoyo del hincha va a ser fundamental.

¿En qué porcentaje físico se encuentra? ¿Está listo para jugar domingo-miércoles-domingo?

Yo ya lo dije, estoy muy bien, físicamente estoy en la condición de que puedo aportarle mucho a los compañeros, al grupo, al equipo. El entrenador me decía que jugaría más cuando estuviera apto, y ya estoy apto. Se vio el otro día en Bogotá, en la altura, donde es complicado jugar y ganar. Allá llevábamos 11 años sin ganar, pero el equipo fue, mostró categoría y ganamos con 10 hombres. Las condiciones siempre han estado, en lo físico había que trabajar un poco, pero ‘ya estoy listo, profe’, como dice uno.

¿Ve a este Junior con la estirpe para ser campeón o cree que es prematuro lanzar campanas al vuelo en ese sentido?

Siempre en los grupos que he estado han sido alegres, de temperamento, de carácter, y este es un grupo que ya fue campeón, ganó ‘la décima’, así que ya sabe cómo son las cosas. Más que ganar un título sabemos que lo importante no es eso, es la convivencia, el respeto, el cariño, la lealtad, el amor por la institución, y nosotros lo tenemos, así que el resto de cosas vienen por añadidura. Siento que estamos preparados para pelear.

¿Para ver a este Junior como está hoy fue clave el espaldarazo que le dieron al técnico César Farías tras la eliminación de la Copa Sudamericana?

Sin duda. Los directivos quieren un proceso serio y en él han encontrado un técnico capaz, un técnico que ha dirigido selecciones, que ha dirigido grandes jugadores. Estamos en un momento dulce y él es parte importante de ese éxito, porque es el que nos ha llevado a conseguir estos triunfos. Hay que seguir por esa misma senda, por esa misma sintonía y llegar a las finales, que es lo que queremos todos. Farías es un técnico trabajador.

Recordando ahora ese partido con América por la Sudamérica. ¿Qué era lo que se decía usted con Juan Fernando Quintero y con Carrascal en la definición por penales?

No, nada, son cosas que quedan ahí, sin tanta relevancia. Yo no tengo enemigos, un perfume nunca puede tener enemigos (risas).

Algo que le ha agregado usted a este Junior es esa cuota de viveza, de manejar el partido, de hablar, de molestar al rival. Ese tipo de cosas también marcan diferencia…

Si, sin duda, uno lo va adquiriendo, y ellos también lo van a hacer. Creo que eso es muy importante para un equipo. Nosotros lo tenemos. No solo eso, tenemos para pelear, para jugar, para todo. El profe nos muestra el camino, porque es un técnico capacitado. Quizá por momentos no se le dieron las cosas, pero ha agarrado confianza y el equipo ha tomado el rumbo que quieren los dueños y la hinchada.

¿Clave en esta fase ganar ese punto invisible? ¿Le están apuntando a eso?

Sí, sin duda, ese es el objetivo a corto plazo. Llegar a la final primero, que no es fácil, y luego sí que ojalá sea como uno de los líderes para tener ese punto invisible, que muchas veces termina marcando diferencia en los cuadrangulares. Tenemos entre ‘ceja y ceja’ esta Liga, la queremos poner en el escudo. No será fácil, pero la vamos a luchar. Por lo pronto, queremos encontrarnos como equipo y que el hincha se sienta identificado con nosotros. La gente hoy está muy feliz con su equipo y eso es importante.

¿Teo se ilusiona con la renovación, con estar en el equipo más de seis meses, que fue lo inicialmente pactado, o hoy solo se está dedicando a disfrutar del momento y de la experiencia que está viviendo?

Creo que uno demuestra las cosas en la cancha. Primero como persona y como ser humano, con amor a la camiseta. Ya después los dueños toman la decisión. Lo más importante es que yo me sienta bien y yo estoy feliz, apto, con ganas. Y cuando uno está feliz hace maravillas. Renovar no depende de mí, pero siempre estoy apto para escuchar. Lo que sí tengo claro es que quiero seguir dándole alegrías a la hinchada.

Cambiando un poco de frente. ¿Qué cree que le está pasando a la selección Colombia?

(…) Bueno, lo que vemos todos… pero hay que apoyarla. Barranquilla es la sede de la Selección, hay que jugar a la tres, no hay que cambiar nada. Jugar bien a la pelota, al fútbol. La Selección tiene jugadores de buen pie y vamos a clasificar al Mundial, de eso no tengo dudas. Vamos a encontrar ese rumbo. Esta es una de las Eliminatorias más fáciles que hay, más fáciles en el sentido de que hay dos cupos más, y Colombia debe estar ahí, obviamente.

Hablando de la Selección, ¿qué opina de Marino Hinestroza, el jugador del que está hablando todo el mundo en Colombia?

Bueno, es un jugador que está demostrando ese camino de ganarse un puesto o una oportunidad en la Selección, y creo que se la van a dar, porque hay cosas que son meritorias y que todo el mundo ve. Ojalá que los compañeros lo puedan arropar y le muestren el camino, que no es fácil para el jugador joven, pero hay que agarrarlo de la mano y entrarlo al cuadrito, a la cancha, y mostrarle el camino.

Envíele un mensaje a ese hincha rojiblanco que aún no se monta en la ‘Farineta’, para que vaya este domingo al estadio y veamos un lindo marco...

El hincha ya está identificado con este equipo porque ya el profe (César Farías) lo encontró. Eso es lo más difícil, encontrar el equipo, las sociedades, la alegría. Te lo digo yo como jugador. Entonces el domingo (mañana) vas a ver un estadio casi lleno, estoy seguro. Aparte es domingo, 6:20 p.m., buen horario, buen rival. En fin, todo está dado. Los esperamos allá.